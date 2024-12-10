В ХМАО на дистант перевели 60 школьных классов из-за ОРВИ

В школах одиннадцати муниципалитетов ХМАО на дистанционное обучение перевели 61 учебный класс. Из-за роста заболеваемости ОРВИ также закрыты два детсада в Ханты-Мансийске и Радужном.
«В связи с заболеваемостью ОРВИ переведены на дистанционные формы обучения 61 класс 35-ти школ в 11-ти муниципальных образований, семи школ в четырех МО, в 14-ти группах четырех СУЗах в четырех МО, а также разобщены 47 групп в 24-х детских садах 14-ти муниципальных образований. Полностью закрылись два детских сада в Ханты-Мансийске и Радужном», — следует из сводки, опубликованной на сайте Роспотребнадзора по ХМАО.
По данным окружного надзорного ведомства, в неделю со второго по восьмое декабря в ХМАО зарегистрировано 98,9 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения. Этот показатель держится на уровне предыдущей недели.
Ранее URA.RU сообщало о закрытии на карантин сургутской школы №15. Такую меру пришлось принять из-за заболевших пневмонией учеников.
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