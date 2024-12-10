Поправки в бюджет Челябинской области увеличат финансирование семи госпрограмм

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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, рабочее место депутата, бюджет пермского края
Финансирование увеличится по госпрограммам в сферах строительства и ЖКХ (архивное фото) Фото:

Поправки в проект бюджета Челябинской области на 2025—2027 годы, внесенные губернатором Алексеем Текслером, позволят увеличить финансирование по семи госпрограммам в сферах строительства и ЖКХ. Об этом 10 декабря заявил заместитель председателя заксобрания региона Андрей Шмитд.

«Депутаты областного парламента приняли на прошедшем в ноябре заседании законодательного собрания в первом чтении проект областного бюджета на 2025—2027 годы. Сегодня состоялся отраслевой комитет, где мы рассмотрели поправки губернатора, которые увеличивают финансирование по семи государственным программам, которые относятся к сферам строительства и жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Шмидт. Его слова цитирует пресс-служба ЗСО Челябинской области в telegram-канале.

Финансирование планируется увеличить по следующим программам:

  • на обеспечение жильем добавлено 1,6 миллиарда рублей;
  • на программу благоустройства населенных пунктов также дополнительно добавлено 1,6 миллиарда рублей;
  • расходы по программе «Развитие дорожного хозяйства» в части дорожной деятельности увеличатся на 5,9 миллиарда рублей за счет средств федерального бюджета;
  • на строительство объектов здравоохранений и образовательных учреждений в рамках программы «Капитальное строительство» добавится почти 500 миллионов рублей;
  • на реализацию программы «Чистая вода» заложено увеличение более чем на 600 миллионов рублей;
  • на программу поддержки и развития сельских территорий планируется к 60-ти миллионам добавить еще 223 миллиона рублей;
  • на программу по безопасности дорожного движения направлено порядка 200 миллионов рублей.

Депутаты заксобрания Челябинской области приняли проект бюджета на 2025 год в первом чтении 28 ноября. Бюджет предусматривает индексацию всех социальных выплат, сообщил ранее корреспондент URA.RU.

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Поправки в проект бюджета Челябинской области на 2025—2027 годы, внесенные губернатором Алексеем Текслером, позволят увеличить финансирование по семи госпрограммам в сферах строительства и ЖКХ. Об этом 10 декабря заявил заместитель председателя заксобрания региона Андрей Шмитд. «Депутаты областного парламента приняли на прошедшем в ноябре заседании законодательного собрания в первом чтении проект областного бюджета на 2025—2027 годы. Сегодня состоялся отраслевой комитет, где мы рассмотрели поправки губернатора, которые увеличивают финансирование по семи государственным программам, которые относятся к сферам строительства и жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Шмидт. Его слова цитирует пресс-служба ЗСО Челябинской области в telegram-канале. Финансирование планируется увеличить по следующим программам: Депутаты заксобрания Челябинской области приняли проект бюджета на 2025 год в первом чтении 28 ноября. Бюджет предусматривает индексацию всех социальных выплат, сообщил ранее корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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