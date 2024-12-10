Поправки в бюджет Челябинской области увеличат финансирование семи госпрограмм

Поправки в проект бюджета Челябинской области на 2025—2027 годы, внесенные губернатором Алексеем Текслером, позволят увеличить финансирование по семи госпрограммам в сферах строительства и ЖКХ. Об этом 10 декабря заявил заместитель председателя заксобрания региона Андрей Шмитд.
«Депутаты областного парламента приняли на прошедшем в ноябре заседании законодательного собрания в первом чтении проект областного бюджета на 2025—2027 годы. Сегодня состоялся отраслевой комитет, где мы рассмотрели поправки губернатора, которые увеличивают финансирование по семи государственным программам, которые относятся к сферам строительства и жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Шмидт. Его слова цитирует пресс-служба ЗСО Челябинской области в telegram-канале.
Финансирование планируется увеличить по следующим программам:
- на обеспечение жильем добавлено 1,6 миллиарда рублей;
- на программу благоустройства населенных пунктов также дополнительно добавлено 1,6 миллиарда рублей;
- расходы по программе «Развитие дорожного хозяйства» в части дорожной деятельности увеличатся на 5,9 миллиарда рублей за счет средств федерального бюджета;
- на строительство объектов здравоохранений и образовательных учреждений в рамках программы «Капитальное строительство» добавится почти 500 миллионов рублей;
- на реализацию программы «Чистая вода» заложено увеличение более чем на 600 миллионов рублей;
- на программу поддержки и развития сельских территорий планируется к 60-ти миллионам добавить еще 223 миллиона рублей;
- на программу по безопасности дорожного движения направлено порядка 200 миллионов рублей.
Депутаты заксобрания Челябинской области приняли проект бюджета на 2025 год в первом чтении 28 ноября. Бюджет предусматривает индексацию всех социальных выплат, сообщил ранее корреспондент URA.RU.
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