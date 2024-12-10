Поправки в бюджет Челябинской области увеличат финансирование семи госпрограмм

10 декабря 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Финансирование увеличится по госпрограммам в сферах строительства и ЖКХ (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поправки в проект бюджета Челябинской области на 2025—2027 годы, внесенные губернатором Алексеем Текслером, позволят увеличить финансирование по семи госпрограммам в сферах строительства и ЖКХ. Об этом 10 декабря заявил заместитель председателя заксобрания региона Андрей Шмитд. «Депутаты областного парламента приняли на прошедшем в ноябре заседании законодательного собрания в первом чтении проект областного бюджета на 2025—2027 годы. Сегодня состоялся отраслевой комитет, где мы рассмотрели поправки губернатора, которые увеличивают финансирование по семи государственным программам, которые относятся к сферам строительства и жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Шмидт. Его слова цитирует пресс-служба ЗСО Челябинской области в telegram-канале. Финансирование планируется увеличить по следующим программам: на обеспечение жильем добавлено 1,6 миллиарда рублей;

на программу благоустройства населенных пунктов также дополнительно добавлено 1,6 миллиарда рублей;

расходы по программе «Развитие дорожного хозяйства» в части дорожной деятельности увеличатся на 5,9 миллиарда рублей за счет средств федерального бюджета;

на строительство объектов здравоохранений и образовательных учреждений в рамках программы «Капитальное строительство» добавится почти 500 миллионов рублей;

на реализацию программы «Чистая вода» заложено увеличение более чем на 600 миллионов рублей;

на программу поддержки и развития сельских территорий планируется к 60-ти миллионам добавить еще 223 миллиона рублей;

на программу по безопасности дорожного движения направлено порядка 200 миллионов рублей. Депутаты заксобрания Челябинской области приняли проект бюджета на 2025 год в первом чтении 28 ноября. Бюджет предусматривает индексацию всех социальных выплат, сообщил ранее корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поправки в проект бюджета Челябинской области на 2025—2027 годы, внесенные губернатором Алексеем Текслером, позволят увеличить финансирование по семи госпрограммам в сферах строительства и ЖКХ. Об этом 10 декабря заявил заместитель председателя заксобрания региона Андрей Шмитд. «Депутаты областного парламента приняли на прошедшем в ноябре заседании законодательного собрания в первом чтении проект областного бюджета на 2025—2027 годы. Сегодня состоялся отраслевой комитет, где мы рассмотрели поправки губернатора, которые увеличивают финансирование по семи государственным программам, которые относятся к сферам строительства и жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Шмидт. Его слова цитирует пресс-служба ЗСО Челябинской области в telegram-канале. Финансирование планируется увеличить по следующим программам: Депутаты заксобрания Челябинской области приняли проект бюджета на 2025 год в первом чтении 28 ноября. Бюджет предусматривает индексацию всех социальных выплат, сообщил ранее корреспондент URA.RU.