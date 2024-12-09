09 декабря 2024

«Додо пицца» и «Вилка Ложка»: какие заведения откроются в Салехарде

В Салехарде в 2025 году появятся несколько заведений общественного питания
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде откроется сеть популярных столовых
В Салехарде откроется сеть популярных столовых Фото:

В Салехарде в 2025 году планируют открыть столовую популярной сети «Вилка-Ложка», а также появится пиццерия, паб и другие заведения общепита, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации окружной столицы.

«Выделен земельный участок под строительство торгового центра, на первом этаже которого планируется открытие „Додо Пиццы“. Готовится к открытию столовая „Вилка Ложка“ по улице Трудовой», — рассказали корреспонденту агентства в городской мэрии.

Ближе к концу 2025 года, будет открыт паб Harrats и кафе «Шашлыкоff» на улице Республики. «Додо пицца» уже представлена в окружной столице.

В городе Салехард функционирует 76 заведений общественного питания, среди которых находятся восемь ресторанов и столько же баров, 13 кафе, а также 47 объектов, предлагающих быстрое питание, услуги кулинарии, кофейни и кондитерские изделия. В период с 2023 по 2024 год было открыто семь новых заведений. Среди них — ресторан «Лебединое озеро», кафе, расположенное в спортивно-развлекательном комплексе «Горка парк», заведение быстрого питания «Дай-Дай» на территории возле Центра культуры и спорта «Геолог», а также кофейни Do.bro Кофе и Coffee Like, кафе «Мерсин» и бар «Высокий градус».

В доме купца Рочева планируется к открытию историческое кафе. Это будет уникальный формат, реализуемый при поддержке местных властей.

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В Салехарде в 2025 году планируют открыть столовую популярной сети «Вилка-Ложка», а также появится пиццерия, паб и другие заведения общепита, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации окружной столицы. «Выделен земельный участок под строительство торгового центра, на первом этаже которого планируется открытие „Додо Пиццы“. Готовится к открытию столовая „Вилка Ложка“ по улице Трудовой», — рассказали корреспонденту агентства в городской мэрии. Ближе к концу 2025 года, будет открыт паб Harrats и кафе «Шашлыкоff» на улице Республики. «Додо пицца» уже представлена в окружной столице. В городе Салехард функционирует 76 заведений общественного питания, среди которых находятся восемь ресторанов и столько же баров, 13 кафе, а также 47 объектов, предлагающих быстрое питание, услуги кулинарии, кофейни и кондитерские изделия. В период с 2023 по 2024 год было открыто семь новых заведений. Среди них — ресторан «Лебединое озеро», кафе, расположенное в спортивно-развлекательном комплексе «Горка парк», заведение быстрого питания «Дай-Дай» на территории возле Центра культуры и спорта «Геолог», а также кофейни Do.bro Кофе и Coffee Like, кафе «Мерсин» и бар «Высокий градус». В доме купца Рочева планируется к открытию историческое кафе. Это будет уникальный формат, реализуемый при поддержке местных властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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