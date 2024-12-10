В Сирии назначен глава временного правительства

Главой временного правительства Сирии назначен Мохаммад аль-Башир
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Главой временного правительства Сирии официально назначен Мохамад Аль-Башир
Главой временного правительства Сирии официально назначен Мохамад Аль-Башир Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Мухаммед аль-Башир официально объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии. Об этом сообщают сирийские СМИ.

«Мохаммед аль-Башир официально объявляет о своем назначении на пост главы сирийского правительства», — сообщает издание Alrasheedmedia. Ранее, 8 декабря 2024 года, столица Сирии Дамаск была захвачена оппозиционными силами, президент страны Башар Асад покинул свой пост и экстренно покинул территорию Сирии. Повстанцы продолжили захват городов.

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Мухаммед аль-Башир официально объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии. Об этом сообщают сирийские СМИ. «Мохаммед аль-Башир официально объявляет о своем назначении на пост главы сирийского правительства», — сообщает издание Alrasheedmedia. Ранее, 8 декабря 2024 года, столица Сирии Дамаск была захвачена оппозиционными силами, президент страны Башар Асад покинул свой пост и экстренно покинул территорию Сирии. Повстанцы продолжили захват городов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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