В Сирии назначен глава временного правительства

Главой временного правительства Сирии официально назначен Мохамад Аль-Башир
новость из сюжетаВ Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков
Мухаммед аль-Башир официально объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии. Об этом сообщают сирийские СМИ.
«Мохаммед аль-Башир официально объявляет о своем назначении на пост главы сирийского правительства», — сообщает издание Alrasheedmedia. Ранее, 8 декабря 2024 года, столица Сирии Дамаск была захвачена оппозиционными силами, президент страны Башар Асад покинул свой пост и экстренно покинул территорию Сирии. Повстанцы продолжили захват городов.
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