Жилстройнадзор объяснил, почему компания депутата думы ХМАО вынуждена разбирать элитную новостройку

Последний дом бизнес-класса в жилом комплексе «За ручьем» в Сургуте разбирают из-за трещин в стенах второго этажа, сообщил URA.RU Жилстройнадзор Югры. Возведением новостройки занимается компания «ДСК-1», учредителем которой является богатейший депутат думы ХМАО Михаил Сердюк.
«В ходе осуществления регионального государственного строительного надзора выявлены дефекты (трещины во внутренних стенах со второго этажа и выше, по проекту стены выполнены из сборных железобетонных панелей заводского изготовления толщиной 160 мм (проектный класс бетона B20F50)», — говорится в ответе на запрос агентства. Ведомство потребовало от застройщика устранить нарушения и вынесло предупреждение с привлечением компании к административной ответственности.
По данным Жилстройнадзора, компания привлекла экспертов для обследования строящегося дома. Подрядчик рекомендовал девелоперу разобрать железобетонные стеновые панели и плиты перекрытий. Подобную причину разбора дома ранее называли и источники агентства в риелторской тусовке Сургута.
Дополнительно у строительных экспертов возникли вопросы к достоверности инженерно-геологических изысканий. «Рекомендовано выполнить повторные изыскания на площадке строительства с учетом фактического конструктивного исполнения фундаментов и здания в целом», — добавили агентству в окружном ведомстве.
Агентство просило прокомментировать ситуацию с разбором дома в самой «ДСК-1». Ответ от компании не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ЖК «За ручьем» обрушились с критикой на компанию «ДСК-1». Только с начала 2024 года окружной Жилстройнадзор получил более десятка жалоб на девелопера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!