10 декабря 2024

Жилстройнадзор объяснил, почему компания депутата думы ХМАО вынуждена разбирать элитную новостройку

Жилстройнадзор: «ДСК-1» разбирает дом бизнес-класса в Сургуте из-за трещин
© Служба новостей «URA.RU»
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В строящемся доме обнаружили трещины
В строящемся доме обнаружили трещины Фото:

Последний дом бизнес-класса в жилом комплексе «За ручьем» в Сургуте разбирают из-за трещин в стенах второго этажа, сообщил URA.RU Жилстройнадзор Югры. Возведением новостройки занимается компания «ДСК-1», учредителем которой является богатейший депутат думы ХМАО Михаил Сердюк.

«В ходе осуществления регионального государственного строительного надзора выявлены дефекты (трещины во внутренних стенах со второго этажа и выше, по проекту стены выполнены из сборных железобетонных панелей заводского изготовления толщиной 160 мм (проектный класс бетона B20F50)», — говорится в ответе на запрос агентства. Ведомство потребовало от застройщика устранить нарушения и вынесло предупреждение с привлечением компании к административной ответственности.

По данным Жилстройнадзора, компания привлекла экспертов для обследования строящегося дома. Подрядчик рекомендовал девелоперу разобрать железобетонные стеновые панели и плиты перекрытий. Подобную причину разбора дома ранее называли и источники агентства в риелторской тусовке Сургута.

Дополнительно у строительных экспертов возникли вопросы к достоверности инженерно-геологических изысканий. «Рекомендовано выполнить повторные изыскания на площадке строительства с учетом фактического конструктивного исполнения фундаментов и здания в целом», — добавили агентству в окружном ведомстве.

Агентство просило прокомментировать ситуацию с разбором дома в самой «ДСК-1». Ответ от компании не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ЖК «За ручьем» обрушились с критикой на компанию «ДСК-1». Только с начала 2024 года окружной Жилстройнадзор получил более десятка жалоб на девелопера.

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Последний дом бизнес-класса в жилом комплексе «За ручьем» в Сургуте разбирают из-за трещин в стенах второго этажа, сообщил URA.RU Жилстройнадзор Югры. Возведением новостройки занимается компания «ДСК-1», учредителем которой является богатейший депутат думы ХМАО Михаил Сердюк. «В ходе осуществления регионального государственного строительного надзора выявлены дефекты (трещины во внутренних стенах со второго этажа и выше, по проекту стены выполнены из сборных железобетонных панелей заводского изготовления толщиной 160 мм (проектный класс бетона B20F50)», — говорится в ответе на запрос агентства. Ведомство потребовало от застройщика устранить нарушения и вынесло предупреждение с привлечением компании к административной ответственности. По данным Жилстройнадзора, компания привлекла экспертов для обследования строящегося дома. Подрядчик рекомендовал девелоперу разобрать железобетонные стеновые панели и плиты перекрытий. Подобную причину разбора дома ранее называли и источники агентства в риелторской тусовке Сургута. Дополнительно у строительных экспертов возникли вопросы к достоверности инженерно-геологических изысканий. «Рекомендовано выполнить повторные изыскания на площадке строительства с учетом фактического конструктивного исполнения фундаментов и здания в целом», — добавили агентству в окружном ведомстве. Агентство просило прокомментировать ситуацию с разбором дома в самой «ДСК-1». Ответ от компании не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ЖК «За ручьем» обрушились с критикой на компанию «ДСК-1». Только с начала 2024 года окружной Жилстройнадзор получил более десятка жалоб на девелопера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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