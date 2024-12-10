Глава СПЧ предложил Путину создать для детей мигрантов отдельные школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валерий Фадеев заявил, что нужно создать специализированные школы для детей мигрантов
Валерий Фадеев заявил, что нужно создать специализированные школы для детей мигрантов Фото:

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев выступил с предложением о создании специализированных школ для детей мигрантов. По его мнению, это необходимо для предотвращения негативных социальных последствий, связанных с недостаточным образованием и ассимиляцией этих детей в общество.

«Боюсь, что дома обучать детей мигрантов будут не все. И они [дети] будут болтаться на улицах, втягиваясь в криминал. По-видимому, нужно создать специальное образовательное учреждение для них», — сказал Фадеев Путину во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Слова главы СПЧ передает сайт Кремля.

Ранее в Госдуме приняли законопроект о запрете зачислять детей мигрантов в школы без знания русского языка. По словам автора проекта депутата ГД Ирины Яровой, законопроект полностью согласуется с международными соглашениями. Доступность и бесплатная основа гарантируются для всех лиц при условии владения русским языком и наличия законных оснований для нахождения на территории России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев выступил с предложением о создании специализированных школ для детей мигрантов. По его мнению, это необходимо для предотвращения негативных социальных последствий, связанных с недостаточным образованием и ассимиляцией этих детей в общество. «Боюсь, что дома обучать детей мигрантов будут не все. И они [дети] будут болтаться на улицах, втягиваясь в криминал. По-видимому, нужно создать специальное образовательное учреждение для них», — сказал Фадеев Путину во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Слова главы СПЧ передает сайт Кремля. Ранее в Госдуме приняли законопроект о запрете зачислять детей мигрантов в школы без знания русского языка. По словам автора проекта депутата ГД Ирины Яровой, законопроект полностью согласуется с международными соглашениями. Доступность и бесплатная основа гарантируются для всех лиц при условии владения русским языком и наличия законных оснований для нахождения на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...