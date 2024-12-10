Глава СПЧ предложил Путину создать для детей мигрантов отдельные школы

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев выступил с предложением о создании специализированных школ для детей мигрантов. По его мнению, это необходимо для предотвращения негативных социальных последствий, связанных с недостаточным образованием и ассимиляцией этих детей в общество.
«Боюсь, что дома обучать детей мигрантов будут не все. И они [дети] будут болтаться на улицах, втягиваясь в криминал. По-видимому, нужно создать специальное образовательное учреждение для них», — сказал Фадеев Путину во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Слова главы СПЧ передает сайт Кремля.
Ранее в Госдуме приняли законопроект о запрете зачислять детей мигрантов в школы без знания русского языка. По словам автора проекта депутата ГД Ирины Яровой, законопроект полностью согласуется с международными соглашениями. Доступность и бесплатная основа гарантируются для всех лиц при условии владения русским языком и наличия законных оснований для нахождения на территории России.
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