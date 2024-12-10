В ГД приняли законопроект о запрете зачислять детей мигрантов в школы без знания русского языка

Госдума приняла запрет зачисления в школы мигрантов без знания русского языка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мигранты без знания русского языка не смогут учится в школах
Мигранты без знания русского языка не смогут учится в школах Фото:

Думское большинство единогласно приняло в первом чтении законопроект об обязательном тестировании мигрантов перед принятием в школу и колледжи. Пленарное заседание транслировалось на официальном сайте Государственной думы.

«Это не полный запрет на поступление в школу детям мигрантов. Принятие закона означает, что ребенка, без знания русского языка, к школе нужно готовить», — заявила автор законопроекта депутат ГД Ирина Яровая.

По словам Яровой, законопроект полностью согласуется с международными соглашениями. Общедоступность и бесплатная основа сохраняются для всех людей, только на условиях понимания русского языка и законности пребывания на территории РФ.

Порядок проверки знаний установит Министерство просвещения России. Те же, кто не пройдет тест, не будут допущены до обучения. Кроме того, родителей детей-мигрантов обяжут подтверждать законность нахождения семьи на территории России. Если такового не будет, ребенка даже хорошо владеющего русским языком, не допустят к учебе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Думское большинство единогласно приняло в первом чтении законопроект об обязательном тестировании мигрантов перед принятием в школу и колледжи. Пленарное заседание транслировалось на официальном сайте Государственной думы. «Это не полный запрет на поступление в школу детям мигрантов. Принятие закона означает, что ребенка, без знания русского языка, к школе нужно готовить», — заявила автор законопроекта депутат ГД Ирина Яровая. По словам Яровой, законопроект полностью согласуется с международными соглашениями. Общедоступность и бесплатная основа сохраняются для всех людей, только на условиях понимания русского языка и законности пребывания на территории РФ. Порядок проверки знаний установит Министерство просвещения России. Те же, кто не пройдет тест, не будут допущены до обучения. Кроме того, родителей детей-мигрантов обяжут подтверждать законность нахождения семьи на территории России. Если такового не будет, ребенка даже хорошо владеющего русским языком, не допустят к учебе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...