В ГД приняли законопроект о запрете зачислять детей мигрантов в школы без знания русского языка

Думское большинство единогласно приняло в первом чтении законопроект об обязательном тестировании мигрантов перед принятием в школу и колледжи. Пленарное заседание транслировалось на официальном сайте Государственной думы.
«Это не полный запрет на поступление в школу детям мигрантов. Принятие закона означает, что ребенка, без знания русского языка, к школе нужно готовить», — заявила автор законопроекта депутат ГД Ирина Яровая.
По словам Яровой, законопроект полностью согласуется с международными соглашениями. Общедоступность и бесплатная основа сохраняются для всех людей, только на условиях понимания русского языка и законности пребывания на территории РФ.
Порядок проверки знаний установит Министерство просвещения России. Те же, кто не пройдет тест, не будут допущены до обучения. Кроме того, родителей детей-мигрантов обяжут подтверждать законность нахождения семьи на территории России. Если такового не будет, ребенка даже хорошо владеющего русским языком, не допустят к учебе.
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