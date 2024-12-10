Сын первого замгубернатора Челябинской области Мошарова сыграет за «Трактор»

10 декабря 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

На турнире 3×3 ворота «Трактора» будет защищать Денис Мошаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сын первого вице-губернатора Челябинской области Станислава Мошарова, Денис, сыграет за ХК «Трактор». С одной лишь поправкой: он будет выступать за клуб на турнире, игры которого проводятся в формате 3×3. «Дал свое согласие на участие Артем Бородкин. Сегодня именно он держит рекорд по матчам в КХЛ для защитников «Трактора». Из имен, сыгравших под 200 встреч и больше — Артем Пеньковский и Данил Губарев. Поиграли в Лиге Денис Мошаров, Егор Иванов. Есть прослойка из более молодых хоккеистов. Например, Григорий Несветаев, наш воспитанник, только-только завершил играть в КХЛ, выступая за красноярский «Сокол»», — приводит слова генменеджера клуба Алексея Волкова пресс-служба ХК «Трактор. По мнению Волкова, «Трактор» на турнире должен показать себя достойно. По крайней мере, качество комплектования команды наталкивает его именно на такие ожидания. Новость по теме Сейв сына челябинского вице-губернатора Мошарова признали лучшим спасением года в МХЛ Мошаров младший — воспитанник школы «Трактора». В КХЛ выступил в 15 матчах, но в основном играл за дочернюю и молодежную команды — «Челмет» и «Белых Медведей». За карьеру стал победителем Кубка Вызова МХЛ-2013, бронзовым призером МХЛ-2014. Летом 2019 года он продолжил свой хоккейный путь в узбекском «Хумо». После вернулся в систему «Трактора» и в сезоне 2023-2024 оформил лучший сейв. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын первого вице-губернатора Челябинской области Станислава Мошарова, Денис, сыграет за ХК «Трактор». С одной лишь поправкой: он будет выступать за клуб на турнире, игры которого проводятся в формате 3×3. «Дал свое согласие на участие Артем Бородкин. Сегодня именно он держит рекорд по матчам в КХЛ для защитников «Трактора». Из имен, сыгравших под 200 встреч и больше — Артем Пеньковский и Данил Губарев. Поиграли в Лиге Денис Мошаров, Егор Иванов. Есть прослойка из более молодых хоккеистов. Например, Григорий Несветаев, наш воспитанник, только-только завершил играть в КХЛ, выступая за красноярский «Сокол»», — приводит слова генменеджера клуба Алексея Волкова пресс-служба ХК «Трактор. По мнению Волкова, «Трактор» на турнире должен показать себя достойно. По крайней мере, качество комплектования команды наталкивает его именно на такие ожидания. Мошаров младший — воспитанник школы «Трактора». В КХЛ выступил в 15 матчах, но в основном играл за дочернюю и молодежную команды — «Челмет» и «Белых Медведей». За карьеру стал победителем Кубка Вызова МХЛ-2013, бронзовым призером МХЛ-2014. Летом 2019 года он продолжил свой хоккейный путь в узбекском «Хумо». После вернулся в систему «Трактора» и в сезоне 2023-2024 оформил лучший сейв.