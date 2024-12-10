Сын первого замгубернатора Челябинской области Мошарова сыграет за «Трактор»

Сын первого вице-губернатора Челябинской области Станислава Мошарова, Денис, сыграет за ХК «Трактор». С одной лишь поправкой: он будет выступать за клуб на турнире, игры которого проводятся в формате 3×3.
«Дал свое согласие на участие Артем Бородкин. Сегодня именно он держит рекорд по матчам в КХЛ для защитников «Трактора». Из имен, сыгравших под 200 встреч и больше — Артем Пеньковский и Данил Губарев. Поиграли в Лиге Денис Мошаров, Егор Иванов. Есть прослойка из более молодых хоккеистов. Например, Григорий Несветаев, наш воспитанник, только-только завершил играть в КХЛ, выступая за красноярский «Сокол»», — приводит слова генменеджера клуба Алексея Волкова пресс-служба ХК «Трактор.
По мнению Волкова, «Трактор» на турнире должен показать себя достойно. По крайней мере, качество комплектования команды наталкивает его именно на такие ожидания.
Мошаров младший — воспитанник школы «Трактора». В КХЛ выступил в 15 матчах, но в основном играл за дочернюю и молодежную команды — «Челмет» и «Белых Медведей». За карьеру стал победителем Кубка Вызова МХЛ-2013, бронзовым призером МХЛ-2014. Летом 2019 года он продолжил свой хоккейный путь в узбекском «Хумо». После вернулся в систему «Трактора» и в сезоне 2023-2024 оформил лучший сейв.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!