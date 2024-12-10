В России начали выявлять с помощью камер водителей без ОСАГО

В России начались тестовые проверки системы, выявляющей водителей без ОСАГО с помощью камер. Об этом сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. В рамках испытательного периода водителям не будут выписываться штрафы, вместо этого им будут отправлять уведомления.
«Решено пока не наказывать, а направлять „письмо счастья“, так называемое уведомление об отсутствии полиса. Но я думаю, что эксперимент быстро покажет, что чаще всего водителями, которые не покупают полис ОСАГО, являются те, кто нарушает правила дорожного движения. И тогда можно будет вводить штрафы», — отметил Уфимцев. Его слова передает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».
Кроме того, в РСА рассматривают возможность ужесточения наказаний для повторно пойманных без полиса ОСАГО. По словам Уфимцева, предложено увеличить штрафы за повторное нарушение до 3-5 тысяч рублей, что значительно превышает текущий штраф в размере 800 рублей.
Выявление водителей без ОСАГО происходит следующим образом: все проезжающие автомобили фотографируют дорожные камеры. Снимки затем анализируются информационной системой ГИБДД в кооперации с системой страховых услуг для проверки наличия активного полиса ОСАГО. Данные сравниваются по регистрационному номеру транспортного средства. В случае подтверждения наличия действующего полиса, фотография удаляется из системы.
Если информация о страховке отсутствует, проводится повторный запрос на следующий день. Это мера предпринимается для предотвращения ошибок в наложении штрафов, которые могут возникнуть из-за задержек в регистрации бумажных полисов ОСАГО. Кроме того, необходимость повторного обращения к базе данных страхования связана также с введением с 2 марта 2024 года в России возможности оформления страхового полиса на срок в один день. Если при повторной проверке полис окажется зарегистрированным в системе «АИС Страхование», соответствующая фотография будет удалена.
В случае отсутствия данных о договоре ОСАГО в базе системы «АИС Страхование» в течение двух последовательных дней после двух запросов на портале «Госуслуги» водителю будет направлено официальное предупреждение. По завершении периода испытаний нарушения будут караться штрафами.
Введение системы выявления водителей без ОСАГО через камеры на дорогах России является частью мер по усилению контроля за соблюдением правил страхования автовладельцами. Это следует после законодательных изменений, предусматривающих упрощение процедуры регистрации автомобилей, когда с марта 2025 года водителям больше не потребуется предъявлять полис ОСАГО при постановке авто на учет, что ранее было обязательным условием.
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