МВД РФ разрешило водителям не предъявлять ОСАГО при регистрации автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полис ОСАГО больше не понадобится для постановки на учет автомобиля
Полис ОСАГО больше не понадобится для постановки на учет автомобиля Фото:

Водителям при поставке своего автомобиля на учет не придется предоставлять страховой полис ОСАГО. Об этом сообщает МВД России.

«В частности, проектом приказа из Административного регламента исключаются требования о представлении, при проведении регистрационных действий, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)», — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что изменения направлены на упрощение процедуры регистрации автомобилей для граждан.

Согласно информации МВД, новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года. Это изменение позволит автовладельцам экономить время при регистрации транспортного средства, так как больше не потребуется предъявление полиса ОСАГО, что являлось обязательным условием до настоящего момента.

В октябре в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий штрафы до пяти тысяч рублей за повторную езду без ОСАГО, передает РАПСИ. Сейчас размер штрафа составляет 800 рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водителям при поставке своего автомобиля на учет не придется предоставлять страховой полис ОСАГО. Об этом сообщает МВД России. «В частности, проектом приказа из Административного регламента исключаются требования о представлении, при проведении регистрационных действий, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)», — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что изменения направлены на упрощение процедуры регистрации автомобилей для граждан. Согласно информации МВД, новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года. Это изменение позволит автовладельцам экономить время при регистрации транспортного средства, так как больше не потребуется предъявление полиса ОСАГО, что являлось обязательным условием до настоящего момента. В октябре в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий штрафы до пяти тысяч рублей за повторную езду без ОСАГО, передает РАПСИ. Сейчас размер штрафа составляет 800 рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...