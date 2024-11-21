МВД РФ разрешило водителям не предъявлять ОСАГО при регистрации автомобиля

Водителям при поставке своего автомобиля на учет не придется предоставлять страховой полис ОСАГО. Об этом сообщает МВД России.
«В частности, проектом приказа из Административного регламента исключаются требования о представлении, при проведении регистрационных действий, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)», — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что изменения направлены на упрощение процедуры регистрации автомобилей для граждан.
Согласно информации МВД, новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года. Это изменение позволит автовладельцам экономить время при регистрации транспортного средства, так как больше не потребуется предъявление полиса ОСАГО, что являлось обязательным условием до настоящего момента.
В октябре в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий штрафы до пяти тысяч рублей за повторную езду без ОСАГО, передает РАПСИ. Сейчас размер штрафа составляет 800 рублей.
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