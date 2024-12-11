Сообщник военкома-взяточника из Екатеринбурга пошел на сделку с силовиками

Сообщник бывшего военкома Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова, арестованного по обвинению во взяточничестве, бизнесмен Ефим Белозеров, заключил досудебное соглашение со следствием. Ему назначали штраф, сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.
«Белозеров дал показания против Белоусова и избежал дальнейшего уголовного преследования, его оштрафовали на 100 тысяч рублей. По предварительным данным, Белозеров имел тесные связи в криминальном мире и помогал Белоусову в организации мошеннических схем. Информация от Белозерова помогает выйти на новых участников аферы», — заявил собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU направил запрос в военное следственное управление СК России по Центральному военному округу (ВСУ СК России по ЦВО). Ответ на момент публикации новости не поступил.
Сотрудники ФСБ задержали Белоусова 14 июня 2023 года. По версии следствия, он годами брал взятки за «откос» от армии. Белозеров был посредником. Также задержали врача, выписывавшего поддельные документы.
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