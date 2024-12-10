РЖД возобновляют пассажирские рейсы в Китай и КНДР

РЖД возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и Северной Кореей. Это следует из нового графика движения поездов на 2024-2027 годы.
«Возобновляется курсирование международных поездов №402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования Китайских железных дорог и № 645/646 сообщением Туманган — Хасан формирования Министерства железных дорог КНДР», — сообщили в официальном telegram-канале РЖД. Поезда в Китай начнут курсировать с 15 декабря текущего года ежедневно, в КНДР — с 16 декабря три раза в неделю. Пассажирское сообщение с Китаем и Северной Кореей было временно приостановлено в 2020 году.
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