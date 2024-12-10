РЖД возобновляют пассажирские рейсы в Китай и КНДР

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РЖД ввели график движения на 2024-2027 года
РЖД ввели график движения на 2024-2027 года Фото:

РЖД возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и Северной Кореей. Это следует из нового графика движения поездов на 2024-2027 годы.

«Возобновляется курсирование международных поездов №402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования Китайских железных дорог и № 645/646 сообщением Туманган — Хасан формирования Министерства железных дорог КНДР», — сообщили в официальном telegram-канале РЖД. Поезда в Китай начнут курсировать с 15 декабря текущего года ежедневно, в КНДР — с 16 декабря три раза в неделю. Пассажирское сообщение с Китаем и Северной Кореей было временно приостановлено в 2020 году.

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РЖД возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и Северной Кореей. Это следует из нового графика движения поездов на 2024-2027 годы. «Возобновляется курсирование международных поездов №402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования Китайских железных дорог и № 645/646 сообщением Туманган — Хасан формирования Министерства железных дорог КНДР», — сообщили в официальном telegram-канале РЖД. Поезда в Китай начнут курсировать с 15 декабря текущего года ежедневно, в КНДР — с 16 декабря три раза в неделю. Пассажирское сообщение с Китаем и Северной Кореей было временно приостановлено в 2020 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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