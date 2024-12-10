Таможенники из России и Беларуси выявили подпольную биолабораторию

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Таможенники обнаружили биолабораторию
Таможенники обнаружили биолабораторию Фото:

Таможенные службы Беларуси и России совместно обнаружили подпольную лабораторию, занимавшуюся производством сильнодействующих веществ. Об этом сообщает Белта. 

«Выявлена подпольная лаборатория по производству сильнодействующих веществ», — передает агентство. Отмечается, что подозрительное предприятие обнаружили таможенники из РФ и Беларуси.

В Минобороны ранее говорили о подозрительной деятельности США на Украине. По словам ведомства, в Пентагоне проводили опасные эксперименты по выявлению восприимчивости к зоонозным инфекциям.

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Таможенные службы Беларуси и России совместно обнаружили подпольную лабораторию, занимавшуюся производством сильнодействующих веществ. Об этом сообщает Белта.  «Выявлена подпольная лаборатория по производству сильнодействующих веществ», — передает агентство. Отмечается, что подозрительное предприятие обнаружили таможенники из РФ и Беларуси. В Минобороны ранее говорили о подозрительной деятельности США на Украине. По словам ведомства, в Пентагоне проводили опасные эксперименты по выявлению восприимчивости к зоонозным инфекциям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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