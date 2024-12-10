Таможенные службы Беларуси и России совместно обнаружили подпольную лабораторию, занимавшуюся производством сильнодействующих веществ. Об этом сообщает Белта.
«Выявлена подпольная лаборатория по производству сильнодействующих веществ», — передает агентство. Отмечается, что подозрительное предприятие обнаружили таможенники из РФ и Беларуси.
В Минобороны ранее говорили о подозрительной деятельности США на Украине. По словам ведомства, в Пентагоне проводили опасные эксперименты по выявлению восприимчивости к зоонозным инфекциям.
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