Младенец весом менее одного килограмма родился в Ноябрьске

Новорожденную девочку, весившую 840 граммов, выходили медики Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Младенца весом 840 граммов выходили врачи в Ноябрьске
Младенца весом 840 граммов выходили врачи в Ноябрьске Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) медики выходили девочку, родившуюся на седьмом месяце беременности. Ее вес при появлении на свет составил всего 840 граммов, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

«София родилась на 28 неделе беременности весом 840 грамм. Это на 12 недель раньше обычного срока. Сейчас Софии два месяца, ее вес достиг 2200 граммов, они с мамой выписаны домой», — сообщает пресс-служба окружного депздрава.

У мамы это были первые роды. Новорожденная 38 дней провела под наблюдением врачей-реаниматологов, после чего маму и девочку перевели в отделение патологии, где они прошли курс восстановительной терапии. 

У медиков Ноябрьска уже имеется подобный опыт. Они выходили Ясмину из Тарко-Сале, которая при рождении весила 750 граммов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) медики выходили девочку, родившуюся на седьмом месяце беременности. Ее вес при появлении на свет составил всего 840 граммов, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «София родилась на 28 неделе беременности весом 840 грамм. Это на 12 недель раньше обычного срока. Сейчас Софии два месяца, ее вес достиг 2200 граммов, они с мамой выписаны домой», — сообщает пресс-служба окружного депздрава. У мамы это были первые роды. Новорожденная 38 дней провела под наблюдением врачей-реаниматологов, после чего маму и девочку перевели в отделение патологии, где они прошли курс восстановительной терапии.  У медиков Ноябрьска уже имеется подобный опыт. Они выходили Ясмину из Тарко-Сале, которая при рождении весила 750 граммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...