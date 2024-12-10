Младенец весом менее одного килограмма родился в Ноябрьске

В Ноябрьске (ЯНАО) медики выходили девочку, родившуюся на седьмом месяце беременности. Ее вес при появлении на свет составил всего 840 граммов, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.
«София родилась на 28 неделе беременности весом 840 грамм. Это на 12 недель раньше обычного срока. Сейчас Софии два месяца, ее вес достиг 2200 граммов, они с мамой выписаны домой», — сообщает пресс-служба окружного депздрава.
У мамы это были первые роды. Новорожденная 38 дней провела под наблюдением врачей-реаниматологов, после чего маму и девочку перевели в отделение патологии, где они прошли курс восстановительной терапии.
У медиков Ноябрьска уже имеется подобный опыт. Они выходили Ясмину из Тарко-Сале, которая при рождении весила 750 граммов.
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