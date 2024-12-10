Путин пообещал подумать над введением оценки за поведение в школах

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В российских школах могут ввести оценку за поведение
В российских школах могут ввести оценку за поведение Фото:

Российский президент Владимир Путин пообещал подумать над тем, чтобы в школах страны ввести дополнительную оценку — за поведение детей в стенах учреждения. Об этом он сказал во время заседания СПЧ. 

 «Безусловно это [введение оценки за поведение] надо обсудить. Я не готов формулировать окончательное решение. Если оценка за поведение будет возвращена, нужно, чтобы она на что-то влияла. Она должна быть равноценной с другими оценками», — рассказал Путин во время мероприятия. Оно транслировалось на официальном сайте Кремля.

Периодически становится известно о вопиющих случаях в российских школах. На днях, в Дзержинске школьницы поздравили учительницу с днем рождения, влепив ей торт в лицо. Далее они обматерили педагога. 

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Российский президент Владимир Путин пообещал подумать над тем, чтобы в школах страны ввести дополнительную оценку — за поведение детей в стенах учреждения. Об этом он сказал во время заседания СПЧ.   «Безусловно это [введение оценки за поведение] надо обсудить. Я не готов формулировать окончательное решение. Если оценка за поведение будет возвращена, нужно, чтобы она на что-то влияла. Она должна быть равноценной с другими оценками», — рассказал Путин во время мероприятия. Оно транслировалось на официальном сайте Кремля. Периодически становится известно о вопиющих случаях в российских школах. На днях, в Дзержинске школьницы поздравили учительницу с днем рождения, влепив ей торт в лицо. Далее они обматерили педагога. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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