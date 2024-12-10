Путин пообещал подумать над введением оценки за поведение в школах

Российский президент Владимир Путин пообещал подумать над тем, чтобы в школах страны ввести дополнительную оценку — за поведение детей в стенах учреждения. Об этом он сказал во время заседания СПЧ.
«Безусловно это [введение оценки за поведение] надо обсудить. Я не готов формулировать окончательное решение. Если оценка за поведение будет возвращена, нужно, чтобы она на что-то влияла. Она должна быть равноценной с другими оценками», — рассказал Путин во время мероприятия. Оно транслировалось на официальном сайте Кремля.
Периодически становится известно о вопиющих случаях в российских школах. На днях, в Дзержинске школьницы поздравили учительницу с днем рождения, влепив ей торт в лицо. Далее они обматерили педагога.
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