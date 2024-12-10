Деды Морозы и Снегурочки соберутся в Ханты-Мансийске 12 декабря
В Ханты-Мансийске (ХМАО) перекроют улицу Мира из-за съезда Дедов Морозов и Снегурочек 12 декабря. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.
«12 декабря с 16:00 до 21:00 будет ограниченно движение всех видов транспорта по улице Мира (на участке от улицы Свердлова до Дзержинского). Рекомендуем водителям заранее планировать маршруты поездок», — говорится в сообщении.
Деды Морозы и Снегурочки со всей России и Белоруссии соберутся 12 декабря в парке Лосева. А 14 и 15 новогодние персонажи покажут свои таланты в окружном доме народного творчества.
Улица Мира будет перекрыта 12 декабря с 16:00 до 21:00
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