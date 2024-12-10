В Ханты-Мансийске перекроют центр города из-за съезда Дедов Морозов. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деды Морозы и Снегурочки соберутся в Ханты-Мансийске 12 декабря
Деды Морозы и Снегурочки соберутся в Ханты-Мансийске 12 декабря Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) перекроют улицу Мира из-за съезда Дедов Морозов и Снегурочек 12 декабря. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.

«12 декабря с 16:00 до 21:00 будет ограниченно движение всех видов транспорта по улице Мира (на участке от улицы Свердлова до Дзержинского). Рекомендуем водителям заранее планировать маршруты поездок», — говорится в сообщении.

Деды Морозы и Снегурочки со всей России и Белоруссии соберутся 12 декабря в парке Лосева. А 14 и 15 новогодние персонажи покажут свои таланты в окружном доме народного творчества.

Улица Мира будет перекрыта 12 декабря с 16:00 до 21:00
Улица Мира будет перекрыта 12 декабря с 16:00 до 21:00
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске (ХМАО) перекроют улицу Мира из-за съезда Дедов Морозов и Снегурочек 12 декабря. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале. «12 декабря с 16:00 до 21:00 будет ограниченно движение всех видов транспорта по улице Мира (на участке от улицы Свердлова до Дзержинского). Рекомендуем водителям заранее планировать маршруты поездок», — говорится в сообщении. Деды Морозы и Снегурочки со всей России и Белоруссии соберутся 12 декабря в парке Лосева. А 14 и 15 новогодние персонажи покажут свои таланты в окружном доме народного творчества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...