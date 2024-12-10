В Тюмени продают турбазу, связанную с обанкротившимся Антипинским НПЗ

В Тюмени выставлена на продажу база отдыха «Eco-park Udacha» за 310 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте по продаже коммерческой недвижимости. По данным из открытых источников, гендиректором управляющей компании указана Анна Бурда, которая работала замдиректора обанкротившегося Антипинского НПЗ.
«Продажа база отдыха „Eco-park Udacha“, стоимость 310 миллионов рублей. Цена за аналогичные объекты с среднем — 150 миллионов рублей», — указано на сайте.
Не территории базы отдыха в деревне Якуши находится ресторан, домики и бани. Управляющая компания ООО «Удача», генеральный директор — Анна Бурда.
Она занимала пост генерального директора в компаниях АО «Петрол стрим» и «АНПЗ-Продукт», обе компании входили в холдинг «Новый поток» Дмитрия Мазурова. В составе находился и обанкротившийся Антипинский НПЗ. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году суд приговорил Мазурова к 10 годам колонии.
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