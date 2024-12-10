Rutube получил награду «Премии Рунета — 2024»

Российский видеохостинг Rutube стал лауреатом «Премии Рунета — 2024» в номинации «СМИ и Массовые коммуникации». Экспертный Клуб отметил Rutube как лучший видеохостинг страны.
«В Третьяковской галерее прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет „Премии Рунета — 2024“. Экспертный Клуб премии отмети RUTUBE наградой в номинации „СМИ и Массовые коммуникации“ как лучший видеохостинг», — сообщает пресс-служба премии.
Во время церемонии награждения присутствовал заместитель главы «Газпром-Медиа Холдинга» (куда входит и сам Rutube) Сергей Косинский. В своем выступлении он отметил вклад команды проекта и выразил благодарность за поддержку проекта Rutube.
Помимо Rutube награды получили и другие отечественные интернет-проекты. В категории «Подкасты и цифровой контент» награду завоевал мульткаст от Детского радио «Новые приключения Веснушки и Кипятоши». Проект НТВ «Объяснительная», направленный на донесение сложных научных и социальных тем, также был отмечен специальным дипломом.
В категории «Экономика и бизнес» специальный диплом получил социальный проект «Человек дела», который помогает предпринимателям в получении инвестиций и развитии бизнеса. В 2024 году он был реализован при поддержке Института Развития Интернета.
В номинации «Детский Рунет и семейные ценности» победил проект «ЦИФРАтека. Библиотека практических знаний». Он был представлен Альянсом по защите детей в цифровой среде.
Блогер Дмитрий Никотин стал лауреатом «Народного голосования» за лучший авторский горизонтальный видеоконтент на Rutube В шорт-лист премии в категории «Культурные проекты» вошел проект: RUTUBE — национальная премия «Феникс». Он нацелен на поддержку отечественных блогеров после блокировки иностранными платформами.
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