Rutube получил награду «Премии Рунета — 2024»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Rutube был отмечен как лучший видеохостинг, получив премию
Rutube был отмечен как лучший видеохостинг, получив премию Фото:

Российский видеохостинг Rutube стал лауреатом «Премии Рунета — 2024» в номинации «СМИ и Массовые коммуникации». Экспертный Клуб отметил Rutube как лучший видеохостинг страны.

«В Третьяковской галерее прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет „Премии Рунета — 2024“. Экспертный Клуб премии отмети RUTUBE наградой в номинации „СМИ и Массовые коммуникации“ как лучший видеохостинг», — сообщает пресс-служба премии.

Во время церемонии награждения присутствовал заместитель главы «Газпром-Медиа Холдинга» (куда входит и сам Rutube) Сергей Косинский. В своем выступлении он отметил вклад команды проекта и выразил благодарность за поддержку проекта Rutube.

Помимо Rutube награды получили и другие отечественные интернет-проекты. В категории «Подкасты и цифровой контент» награду завоевал мульткаст от Детского радио «Новые приключения Веснушки и Кипятоши». Проект НТВ «Объяснительная», направленный на донесение сложных научных и социальных тем, также был отмечен специальным дипломом. 

В категории «Экономика и бизнес» специальный диплом получил социальный проект «Человек дела», который помогает предпринимателям в получении инвестиций и развитии бизнеса. В 2024 году он был реализован при поддержке Института Развития Интернета.

В номинации «Детский Рунет и семейные ценности» победил проект «ЦИФРАтека. Библиотека практических знаний». Он был представлен Альянсом по защите детей в цифровой среде.

Блогер Дмитрий Никотин стал лауреатом «Народного голосования» за лучший авторский горизонтальный видеоконтент на Rutube В шорт-лист премии в категории «Культурные проекты» вошел проект: RUTUBE — национальная премия «Феникс». Он нацелен на поддержку отечественных блогеров после блокировки иностранными платформами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский видеохостинг Rutube стал лауреатом «Премии Рунета — 2024» в номинации «СМИ и Массовые коммуникации». Экспертный Клуб отметил Rutube как лучший видеохостинг страны. «В Третьяковской галерее прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет „Премии Рунета — 2024“. Экспертный Клуб премии отмети RUTUBE наградой в номинации „СМИ и Массовые коммуникации“ как лучший видеохостинг», — сообщает пресс-служба премии. Во время церемонии награждения присутствовал заместитель главы «Газпром-Медиа Холдинга» (куда входит и сам Rutube) Сергей Косинский. В своем выступлении он отметил вклад команды проекта и выразил благодарность за поддержку проекта Rutube. Помимо Rutube награды получили и другие отечественные интернет-проекты. В категории «Подкасты и цифровой контент» награду завоевал мульткаст от Детского радио «Новые приключения Веснушки и Кипятоши». Проект НТВ «Объяснительная», направленный на донесение сложных научных и социальных тем, также был отмечен специальным дипломом.  В категории «Экономика и бизнес» специальный диплом получил социальный проект «Человек дела», который помогает предпринимателям в получении инвестиций и развитии бизнеса. В 2024 году он был реализован при поддержке Института Развития Интернета. В номинации «Детский Рунет и семейные ценности» победил проект «ЦИФРАтека. Библиотека практических знаний». Он был представлен Альянсом по защите детей в цифровой среде. Блогер Дмитрий Никотин стал лауреатом «Народного голосования» за лучший авторский горизонтальный видеоконтент на Rutube В шорт-лист премии в категории «Культурные проекты» вошел проект: RUTUBE — национальная премия «Феникс». Он нацелен на поддержку отечественных блогеров после блокировки иностранными платформами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...