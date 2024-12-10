Названы 10 продуктов, вызывающих старение

Врач Сухорукова: сладкое приводит к преждевременному старению
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Сладости с большим содержанием сахара приводят к старению, заявила врач-гастроэнтеролог
Сладости с большим содержанием сахара приводят к старению, заявила врач-гастроэнтеролог Фото:

Продукты с содержанием сахара и лактозы приводят к преждевременному старению. С таким мнением выступила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова. Она назвала и другие продукты, провоцирующие старение организма, включая мясо.

«К факторам питания, ускоряющим старение, относятся: сахар, лактоза, низкая питательность продуктов, красное мясо, глютен, трансжиры, избыток соли и консервантов, употребление алкоголя, конечные продукты глубокого гликозилирования. Настоящей угрозой для нашего здоровья являются конечные продукты глубокого гликозилирования или КПГ. Они же называются AGE-продуктами», — рассказала врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Специалист отметила, что момент выявления КПТ в продуктах можно определить самостоятельно. Например, жареное мясо буреет если его передержать на огне. То же самое происходит с вареной сгущенкой, топленым молоком, выпечкой и другими продуктами.  Врач посоветовала избегать повышенного сахара, увеличенного уровня белков и высокой температуры. Употребление таких продуктов может вызывать отеки, покраснения кожи лица, сухость кожи, заломы, высыпания и пигментации. Также они могут провоцировать гормональные сбои, заявила Сухорукова.

Ранее исследователи из Балтийского федерального университета вместе с коллегами из разных стран выявили геномный участок, который поможет продлить жизнь. В ходе исследования было установлено, что определенная часть митохондриальной ДНК (мтДНК) оказывает значительное влияние на процессы старения, а также на развитие болезней мышц и нервной системы.

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Продукты с содержанием сахара и лактозы приводят к преждевременному старению. С таким мнением выступила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова. Она назвала и другие продукты, провоцирующие старение организма, включая мясо. «К факторам питания, ускоряющим старение, относятся: сахар, лактоза, низкая питательность продуктов, красное мясо, глютен, трансжиры, избыток соли и консервантов, употребление алкоголя, конечные продукты глубокого гликозилирования. Настоящей угрозой для нашего здоровья являются конечные продукты глубокого гликозилирования или КПГ. Они же называются AGE-продуктами», — рассказала врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Специалист отметила, что момент выявления КПТ в продуктах можно определить самостоятельно. Например, жареное мясо буреет если его передержать на огне. То же самое происходит с вареной сгущенкой, топленым молоком, выпечкой и другими продуктами.  Врач посоветовала избегать повышенного сахара, увеличенного уровня белков и высокой температуры. Употребление таких продуктов может вызывать отеки, покраснения кожи лица, сухость кожи, заломы, высыпания и пигментации. Также они могут провоцировать гормональные сбои, заявила Сухорукова. Ранее исследователи из Балтийского федерального университета вместе с коллегами из разных стран выявили геномный участок, который поможет продлить жизнь. В ходе исследования было установлено, что определенная часть митохондриальной ДНК (мтДНК) оказывает значительное влияние на процессы старения, а также на развитие болезней мышц и нервной системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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