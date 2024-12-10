Боец ММА Емельяненко впервые устроился на работу

Российский боец ММА Александр Емельяненко впервые в жизни официально устроился на работу. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Здрастье-здрастье, люди добрые! Первый раз в жизни своей устраиваюсь официально на работу. Устраиваюсь на работу в РЦ (реабилитационный центр) „Иман“ советником по связям с общественностью и общественными организациями», — сказал Емельяненко в опубликованном видео. По данным Газета.ru, именно в этом центре боец проходил реабилитацию.
Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC. Младший брат Фёдора Емельяненко. Последний официальный поединок Емельяненко состоялся в ноябре 2021 года. Бой закончился проигрышем российского бойца.
Ранее URA.RU сообщало, что Александра Емельяненко задержали в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» за то, что справил нужду в переходе аэропорта, из-за чего рейс Екатеринбург — Москва задержали на 20 минут. Сам боец уже принес извинения за случившееся.
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