10 декабря 2024

Боец ММА Емельяненко впервые устроился на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний официальный бой младший брат Федора Емельяненко провел в 2021 году
Последний официальный бой младший брат Федора Емельяненко провел в 2021 году Фото:

Российский боец ММА Александр Емельяненко впервые в жизни официально устроился на работу. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Здрастье-здрастье, люди добрые! Первый раз в жизни своей устраиваюсь официально на работу. Устраиваюсь на работу в РЦ (реабилитационный центр) „Иман“ советником по связям с общественностью и общественными организациями», — сказал Емельяненко в опубликованном видео. По данным Газета.ru, именно в этом центре боец проходил реабилитацию. 

Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC. Младший брат Фёдора Емельяненко. Последний официальный поединок Емельяненко состоялся в ноябре 2021 года. Бой закончился проигрышем российского бойца.

Ранее URA.RU сообщало, что Александра Емельяненко задержали в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» за то, что справил нужду в переходе аэропорта, из-за чего рейс Екатеринбург — Москва задержали на 20 минут. Сам боец уже принес извинения за случившееся.

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Российский боец ММА Александр Емельяненко впервые в жизни официально устроился на работу. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Здрастье-здрастье, люди добрые! Первый раз в жизни своей устраиваюсь официально на работу. Устраиваюсь на работу в РЦ (реабилитационный центр) „Иман“ советником по связям с общественностью и общественными организациями», — сказал Емельяненко в опубликованном видео. По данным Газета.ru, именно в этом центре боец проходил реабилитацию.  Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC. Младший брат Фёдора Емельяненко. Последний официальный поединок Емельяненко состоялся в ноябре 2021 года. Бой закончился проигрышем российского бойца. Ранее URA.RU сообщало, что Александра Емельяненко задержали в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» за то, что справил нужду в переходе аэропорта, из-за чего рейс Екатеринбург — Москва задержали на 20 минут. Сам боец уже принес извинения за случившееся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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