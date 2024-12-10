10 декабря 2024

США выдали Украине кредит на 20 млрд долларов с погашением за счет РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США совместно с ЕС планируют выделить 50 млрд для Украины
США совместно с ЕС планируют выделить 50 млрд для Украины Фото:

США заняли Украине 20 млрд долларов в рамках кредита G7, погашать который будут доходами от замороженных активов России. Об этом сообщили в Минфине США.

«Сегодня Минфин США объявляет о выделении 20 миллиардов долларов на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов», — заявили в ведомстве. Общая сумма кредита будет составлять 50 млрд долларов.

ЕС ранее одобрил предоставление Киеву поддержки на  сумму 35 млрд евро. По информации Европейской комиссии, в ЕС находится около 220 млрд евро отечественных активов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, страна примет жесткие ответные меры в случае перечисления доходов от ее активов в пользу Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США заняли Украине 20 млрд долларов в рамках кредита G7, погашать который будут доходами от замороженных активов России. Об этом сообщили в Минфине США. «Сегодня Минфин США объявляет о выделении 20 миллиардов долларов на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов», — заявили в ведомстве. Общая сумма кредита будет составлять 50 млрд долларов. ЕС ранее одобрил предоставление Киеву поддержки на  сумму 35 млрд евро. По информации Европейской комиссии, в ЕС находится около 220 млрд евро отечественных активов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, страна примет жесткие ответные меры в случае перечисления доходов от ее активов в пользу Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...