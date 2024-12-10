США выдали Украине кредит на 20 млрд долларов с погашением за счет РФ

США заняли Украине 20 млрд долларов в рамках кредита G7, погашать который будут доходами от замороженных активов России. Об этом сообщили в Минфине США.
«Сегодня Минфин США объявляет о выделении 20 миллиардов долларов на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов», — заявили в ведомстве. Общая сумма кредита будет составлять 50 млрд долларов.
ЕС ранее одобрил предоставление Киеву поддержки на сумму 35 млрд евро. По информации Европейской комиссии, в ЕС находится около 220 млрд евро отечественных активов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, страна примет жесткие ответные меры в случае перечисления доходов от ее активов в пользу Украины.
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