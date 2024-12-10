Доллар на Forex резко поднялся в цене

Во время торгов на валютной бирже Forex курс американского доллара превысил уровень в 103 рубля, а евро достигло отметки свыше 108 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта Investing.com.
К 20:44 московского времени курс доллара и евро продемонстрировал слегка ускоренный рост, достигнув значений в 103,0574 рубля (прирост на 3,06%) и 108,32 рубля (прирост на 2,64%) соответственно.
Ранее URA.RU сообщало, что в конце декабря доллар снова будет расти. Что будет дальше с курсом валют и какое факторы окажут влияние на это рассказал в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал», экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.
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