10 декабря 2024

Доллар на Forex резко поднялся в цене

Курс доллара на Forex вырос до 103 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Доллар и евро растут на бирже Forex
Доллар и евро растут на бирже Forex Фото:

Во время торгов на валютной бирже Forex курс американского доллара превысил уровень в 103 рубля, а евро достигло отметки свыше 108 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта Investing.com.

К 20:44 московского времени курс доллара и евро продемонстрировал слегка ускоренный рост, достигнув значений в 103,0574 рубля (прирост на 3,06%) и 108,32 рубля (прирост на 2,64%) соответственно.

Ранее  URA.RU сообщало, что в конце декабря доллар снова будет расти. Что будет дальше с курсом валют и какое факторы окажут влияние на это рассказал в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал», экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.

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Во время торгов на валютной бирже Forex курс американского доллара превысил уровень в 103 рубля, а евро достигло отметки свыше 108 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта Investing.com. К 20:44 московского времени курс доллара и евро продемонстрировал слегка ускоренный рост, достигнув значений в 103,0574 рубля (прирост на 3,06%) и 108,32 рубля (прирост на 2,64%) соответственно. Ранее  URA.RU сообщало, что в конце декабря доллар снова будет расти. Что будет дальше с курсом валют и какое факторы окажут влияние на это рассказал в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал», экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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