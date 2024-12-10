Турция пообещала защитить Сирию от вторгшегося Израиля

Турецкая Республика готова встать на защиту Сирии, на территорию которой вторглись израильские войска. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
«Израильская агрессия, зверства и беззаконие продолжаются... Турция всегда будет рядом с нашими сирийскими братьями и сестрами», — подчеркнул Фидан. Его заявление опубликовано на официальном сайте МИД Турции.
По словам Фидана, власти Турции не хотят, чтобы в Сирии была политическая нестабильность. Он добавил, что необходимо очистить братскую страну от терроризма.
Ранее сухопутные войска Израиля вошли на территорию Сирии. Это стало первым вторжением израильтян на сирийскую территорию после октябрьской войны 1973 года. Под контроль сухопутных войск попали вершина горы Хермон на сирийской границе и еще несколько мест.
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