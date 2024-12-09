NYT: Израиль впервые за полвека вошел на территорию Сирии

Сухопутные войска Израиля вошли на территорию Сирии, сообщили источники New York Times. Это первое вторжение Израиля на сирийскую территорию после октябрьской войны 1973 года.
«Израильские сухопутные войска в минувшие выходные продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии, что стало их первым открытым вторжением на сирийскую территорию после октябрьской войны 1973 года», — сообщает газета информацию двух израильских официальных лиц, сообщивших данные на условиях анонимности.
Чиновники утверждают, что Тель-Авив боится, что члены вооруженной сирийской оппозиции могут взять под контроль военные объекты вблизи Голанских высот и использовать их против Израиля. Под контроль сухопутных войск взяты вершина горы Хермон на сирийской границе, а также еще несколько мест.
Днем ранее Сирии приняла на себя десятки авиаударов, нанесенных силами Центрального командования ВС США. На фоне обострения конфликта в стране президент Башар Асад вместе с членами своей семьи приехал в Москву. О причинах конфликта и что происходит в стране сейчас — читайте в материале URA.RU.
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