NYT: Израиль впервые за полвека вошел на территорию Сирии

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В последний раз Израиль вторгался в Сирию в 1973 году
В последний раз Израиль вторгался в Сирию в 1973 году Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Сухопутные войска Израиля вошли на территорию Сирии, сообщили источники New York Times. Это первое вторжение Израиля на сирийскую территорию после октябрьской войны 1973 года.

«Израильские сухопутные войска в минувшие выходные продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии, что стало их первым открытым вторжением на сирийскую территорию после октябрьской войны 1973 года», — сообщает газета информацию двух израильских официальных лиц, сообщивших данные на условиях анонимности.

Чиновники утверждают, что Тель-Авив боится, что члены вооруженной сирийской оппозиции могут взять под контроль военные объекты вблизи Голанских высот и использовать их против Израиля. Под контроль сухопутных войск взяты вершина горы Хермон на сирийской границе, а также еще несколько мест.

Днем ранее Сирии приняла на себя десятки авиаударов, нанесенных силами Центрального командования ВС США. На фоне обострения конфликта в стране президент Башар Асад вместе с членами своей семьи приехал в Москву. О причинах конфликта и что происходит в стране сейчас — читайте в материале URA.RU.

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Сухопутные войска Израиля вошли на территорию Сирии, сообщили источники New York Times. Это первое вторжение Израиля на сирийскую территорию после октябрьской войны 1973 года. «Израильские сухопутные войска в минувшие выходные продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии, что стало их первым открытым вторжением на сирийскую территорию после октябрьской войны 1973 года», — сообщает газета информацию двух израильских официальных лиц, сообщивших данные на условиях анонимности. Чиновники утверждают, что Тель-Авив боится, что члены вооруженной сирийской оппозиции могут взять под контроль военные объекты вблизи Голанских высот и использовать их против Израиля. Под контроль сухопутных войск взяты вершина горы Хермон на сирийской границе, а также еще несколько мест. Днем ранее Сирии приняла на себя десятки авиаударов, нанесенных силами Центрального командования ВС США. На фоне обострения конфликта в стране президент Башар Асад вместе с членами своей семьи приехал в Москву. О причинах конфликта и что происходит в стране сейчас — читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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