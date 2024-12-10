Школу в Подмосковье охватил огонь на 500 квадратов. Видео

11 декабря 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

Пожарные устраняют возгорание в школе Подольска (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В Подольске Московской области произошел пожар в школе № 6 на площади 500 квадратных метров, охвативший кровлю здания. На момент возгорания в учебном заведении проводились ремонтные работы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как огонь охватил кровлю здания. В настоящее время специалисты устанавливают детали происходящего и причины возгорания. На месте пожара работают спасательные службы. Они принимают все необходимые меры для локализации и тушения пожара. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения подробностей инцидента в ГУ МЧС России по Московской области. Ожидается ответ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подольске Московской области произошел пожар в школе № 6 на площади 500 квадратных метров, охвативший кровлю здания. На момент возгорания в учебном заведении проводились ремонтные работы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как огонь охватил кровлю здания. В настоящее время специалисты устанавливают детали происходящего и причины возгорания. На месте пожара работают спасательные службы. Они принимают все необходимые меры для локализации и тушения пожара. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения подробностей инцидента в ГУ МЧС России по Московской области. Ожидается ответ.