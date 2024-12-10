В Подольске Московской области произошел пожар в школе № 6 на площади 500 квадратных метров, охвативший кровлю здания. На момент возгорания в учебном заведении проводились ремонтные работы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как огонь охватил кровлю здания. В настоящее время специалисты устанавливают детали происходящего и причины возгорания.
На месте пожара работают спасательные службы. Они принимают все необходимые меры для локализации и тушения пожара. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения подробностей инцидента в ГУ МЧС России по Московской области. Ожидается ответ.
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