10 декабря 2024

Школу в Подмосковье охватил огонь на 500 квадратов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, донецк, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Пожарные устраняют возгорание в школе Подольска (архивное фото) Фото:

В Подольске Московской области произошел пожар в школе № 6 на площади 500 квадратных метров, охвативший кровлю здания. На момент возгорания в учебном заведении проводились ремонтные работы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как огонь охватил кровлю здания. В настоящее время специалисты устанавливают детали происходящего и причины возгорания.

На месте пожара работают спасательные службы. Они принимают все необходимые меры для локализации и тушения пожара. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения подробностей инцидента в ГУ МЧС России по Московской области. Ожидается ответ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подольске Московской области произошел пожар в школе № 6 на площади 500 квадратных метров, охвативший кровлю здания. На момент возгорания в учебном заведении проводились ремонтные работы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как огонь охватил кровлю здания. В настоящее время специалисты устанавливают детали происходящего и причины возгорания. На месте пожара работают спасательные службы. Они принимают все необходимые меры для локализации и тушения пожара. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения подробностей инцидента в ГУ МЧС России по Московской области. Ожидается ответ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...