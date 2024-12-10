«Известия»: в армии России на фоне отставок появятся новые должности

В армии России на фоне отставок и уголовных дел на некоторых высокопоставленных генералов могут появиться новые должности. Например, в батальонах воздушно-десантных войск появятся командиры по тылу, сообщили источники в Минобороны РФ.
«В штатное расписание батальонов ВДВ будет введена должность заместителя командира по тылу. В сложившихся условиях, особенно если батальон ведет боевые действия в зоне СВО, на офицеров материально-технического обеспечения ложится большая ответственность», — рассказали источники в Минобороны газете «Известия».
От таких офицеров во многом зависит боеспособность подразделений, поэтому было принято решение о введении новой должности, подчеркивает газета. Собеседники издания отметили, что эти должности были упразднены, когда главой ведомства был Анатолий Сердюков.
Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал газете, что заместитель командира батальона по тылу получит подчиненных, которые будут помогать ему решать вопросы снабжения. По его словам, такие военные будут отвечать за обеспечение всем необходимым военнослужащих.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны РФ. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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