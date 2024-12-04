В РФ медики обеспокоены введением новых обязательных клинических рекомендаций

05 декабря 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Врачи выражают опасения из-за введения обязательных медицинских стандартов Фото: Илья Московец © URA.RU С 1 января 2025 года введение обязательных клинических рекомендаций (КР) при оказании медицинской помощи вызывает беспокойство среди врачей и экспертов. Многие медицинские работники опасаются, что региональные медицинские учреждения не смогут полностью соблюдать эти стандарты из-за нехватки ресурсов. Новость по теме Клинические рекомендации внедрят в России с 2025 года: суть нововведения и критика Матвиенко Председатель Врачебной палаты Тверской области Валентин Пантелеев выразил опасения по поводу выполнения новых требований: «Не все региональные медучреждения смогут исполнять КР из-за ограниченных бюджетов территориальных фондов ОМС», — поделился специалист, передает « Коммерсант» . По его словам, это может привести к административной и уголовной ответственности для врачей, а также к финансовым санкциям для клиник. В ответ на возрастающее напряжение в медицинском сообществе, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев предложил поэтапное введение клинических рекомендаций. «Учитывая региональные особенности работы системы здравоохранения, бюджетные возможности субъектов РФ, уровень оснащенности медицинских учреждений, кадровый состав медучреждений, назревает вопрос целесообразности поэтапного, постепенного применения клинических рекомендаций. Это позволило бы избежать снижения качества оказания медицинской помощи», — заявил он. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Министерству здравоохранения с призывом принять меры для разрешения сложившейся проблемы, связанной с нововведением, которое вступит в силу с 1 января 2025 года, напоминает MK.RU. С этой даты в России все медицинские услуги должны будут оказываться строго в соответствии с клиническими рекомендациями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 января 2025 года введение обязательных клинических рекомендаций (КР) при оказании медицинской помощи вызывает беспокойство среди врачей и экспертов. Многие медицинские работники опасаются, что региональные медицинские учреждения не смогут полностью соблюдать эти стандарты из-за нехватки ресурсов. Председатель Врачебной палаты Тверской области Валентин Пантелеев выразил опасения по поводу выполнения новых требований: «Не все региональные медучреждения смогут исполнять КР из-за ограниченных бюджетов территориальных фондов ОМС», — поделился специалист, передает «Коммерсант». По его словам, это может привести к административной и уголовной ответственности для врачей, а также к финансовым санкциям для клиник. В ответ на возрастающее напряжение в медицинском сообществе, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев предложил поэтапное введение клинических рекомендаций. «Учитывая региональные особенности работы системы здравоохранения, бюджетные возможности субъектов РФ, уровень оснащенности медицинских учреждений, кадровый состав медучреждений, назревает вопрос целесообразности поэтапного, постепенного применения клинических рекомендаций. Это позволило бы избежать снижения качества оказания медицинской помощи», — заявил он. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Министерству здравоохранения с призывом принять меры для разрешения сложившейся проблемы, связанной с нововведением, которое вступит в силу с 1 января 2025 года, напоминает MK.RU. С этой даты в России все медицинские услуги должны будут оказываться строго в соответствии с клиническими рекомендациями.