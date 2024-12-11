Чем известен казненный в Сирии брат Башара Асада: военная карьера и мрачное прошлое

После захвата столицы Сирии вооруженной оппозицией был казнен двоюродный брат экс-президента Башара Асада. Предположительно, он был повешен на площади в Латакии, однако сейчас это не единственная версия его смерти. Родственник сирийского лидера известен тем, что командовал одним из ключевых добровольческих ополчений в стране. Подробности о биографии Сулеймана Асада, а также военной структуре под его командованием — в материале URA.RU.
Кто такой Сулейман Асад
Сулейман Асад — двоюродный брат бывшего президента Сирии Башара Асада, возглавлявший Национальные силы обороны, созданные еще в начале войны для борьбы с вооруженной оппозицией, пишет Alkhali24. После военного переворота был публично казнен сирийскими повстанцами.
Причиной казни стали его кровные узы с лидером страны, а также и его роль в Национальных силах обороны, которые обвинялись в преступлениях против оппозиции. Сейчас причиной казни считается именно военная деятельность родственника президента.
«С прибытием авангарда сирийских повстанцев в Латакию было объявлено, что Сулейман Асад, возглавлявший Национальные силы обороны, от [действий] которых страдали сирийские граждане, был убит», — говорится в заметке издания Alkhali24. Выдвигается, однако и другая версия: Асад был убит в тюрьме, и лишь потом его тело было выставлено на всеобщее обозрение на городской площади.
Сулеймана Асада могли убить в отместку за кровопролитие
Как сообщал турецкий телеканал TRT World, в августе 2015 года Сулейман Асад в приступе ярости из-за дорожной ссоры в Латакии расстрелял из автомата полковника ВВС Хасана аль-Шейха. Перед этим он произнес публичные оскорбления в адрес сирийских военных, узнала «Газета.ру»
Башар Асад после этого выдал ордер на арест родственника, который не был исполнен, ведь спустя некоторое время Сулейман Асад расстрелял двоих своих критиков. Исходя из этой версии, СМИ делают вывод, что родственника лидера Сирии мог быть убит за более ранние свои преступления.
Что такое национальные силы обороны Сирии
Национальные силы обороны (НСО) — это добровольческие военизированные формирования, созданные сирийским правительством во время гражданской войны при поддержке Ирана. Они были организованы по образцу иранского ополчения «Басидж» и направлены на борьбу против вооруженной оппозиции. НСО включали в себя различные этнические и религиозные группы и играли ключевую роль в поддержании контроля правительства над территориями.
Создание НСО курировал убитый американцами генерал
Создание НСО было одним из проектов, которым руководил генерал Касем Сулеймани, командующий иранскими силами «Кудс». Иран оказывал значительную поддержку в формировании и обучении НСО, что включало подготовку к городской партизанской войне. Это партнерство укрепляло позиции сирийского правительства в конфликте.
Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара ВВС США. По заявлению Пентагона, спецоперация по его уничтожению была проведена по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.
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