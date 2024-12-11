NYT: Трамп едва ли сохранит объем поставок помощи Украине от США

Администрация Трампа намерена сократить финансовую помощь Киеву Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore

После инаугурации избранного президент США Дональда Трампа может произойти сокращение объемов американской помощи Украине. Такова вероятность в связи с потенциальной политикой новой республиканской администрации. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Господин Трамп и республиканцы в Конгрессе вряд ли продолжат оказывать Украине ту же экономическую и военную поддержку, которую страна получила от демократов и администрации Байдена. Однако конфликт продолжается, и Киев в значительной степени опирается на международную помощь, чтобы удержать свою экономику на плаву», — написало издание.

Как сообщало URA.RU, США заняли Украине 20 млрд долларов в рамках кредита G7, погашать который будут доходами от замороженных активов России. Общая сумма кредита составит 50 млрд долларов.