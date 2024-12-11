ТАСС: перед судом впервые предстали вторгшиеся в Курскую область

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Суд рассматривает дело военнослужащих ВСУ
Суд рассматривает дело военнослужащих ВСУ Фото:

Участники вторжения в курское приграничье впервые попали под суд за это преступление. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Суд начался в отношении семерых задержанных ранее на территории Курской области военнослужащих ВСУ. Процесс проходит в закрытом режиме в целях обеспечения безопасности участников», — передает ТАСС со ссылкой на данные правоохранителей.

Уточняется, что под суд попали Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк. Им грозит наказание от 12 до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что вторгшиеся в Курскую область украинские боевики убивали безоружных россиян. Украинские военные 6 августа перешли в наступление с целью захвата территорий в приграничье. В ходе вторжения ВСУ убивали мирных жителей на своем пути.

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Участники вторжения в курское приграничье впервые попали под суд за это преступление. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Суд начался в отношении семерых задержанных ранее на территории Курской области военнослужащих ВСУ. Процесс проходит в закрытом режиме в целях обеспечения безопасности участников», — передает ТАСС со ссылкой на данные правоохранителей. Уточняется, что под суд попали Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк. Им грозит наказание от 12 до 20 лет колонии. Ранее сообщалось, что вторгшиеся в Курскую область украинские боевики убивали безоружных россиян. Украинские военные 6 августа перешли в наступление с целью захвата территорий в приграничье. В ходе вторжения ВСУ убивали мирных жителей на своем пути.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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