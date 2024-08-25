Financial Times: ВСУ убивали безоружных на территории Курской области

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В первый день вторжения многие были убиты, так как не ожидали нападения
В первый день вторжения многие были убиты, так как не ожидали нападения Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вторгшиеся в Курскую область украинские боевики убивали безоружных россиян. В этом западным журналистам признался представитель ВСУ.

«Мы убили многих в первый день, потому что они были безоружны и не ожидали нас», — цитирует Financial Times собеседника из ВСУ, названного Владимиром. В статье издания указано, что элитные десантники вместе с солдатами механизированных бригад на западных танках и скоростных боевых машинах продавили российские подразделения, двигаясь так быстро, как только могли, пока у них был элемент неожиданности.

Украинские военные 6 августа перешли в наступление с целью захвата территорий в Курской области. В ходе вторжения ВСУ убивали безоружных на своем пути. Следственный комитет приступил к расследованию по данному факту. Позже начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что продвижение боевиков остановлено, идет зачистка. Неприятель за прошедшие сутки потерял более 360 военных и 29 единиц бронетехники, пишет RT. Также стороны обменялись военнопленными. О самых значимых событиях по теме украинского вторжения за 24 августа — узнаете из материала URA.RU.

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Вторгшиеся в Курскую область украинские боевики убивали безоружных россиян. В этом западным журналистам признался представитель ВСУ. «Мы убили многих в первый день, потому что они были безоружны и не ожидали нас», — цитирует Financial Times собеседника из ВСУ, названного Владимиром. В статье издания указано, что элитные десантники вместе с солдатами механизированных бригад на западных танках и скоростных боевых машинах продавили российские подразделения, двигаясь так быстро, как только могли, пока у них был элемент неожиданности. Украинские военные 6 августа перешли в наступление с целью захвата территорий в Курской области. В ходе вторжения ВСУ убивали безоружных на своем пути. Следственный комитет приступил к расследованию по данному факту. Позже начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что продвижение боевиков остановлено, идет зачистка. Неприятель за прошедшие сутки потерял более 360 военных и 29 единиц бронетехники, пишет RT. Также стороны обменялись военнопленными. О самых значимых событиях по теме украинского вторжения за 24 августа — узнаете из материала URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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