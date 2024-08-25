Financial Times: ВСУ убивали безоружных на территории Курской области

Вторгшиеся в Курскую область украинские боевики убивали безоружных россиян. В этом западным журналистам признался представитель ВСУ.
«Мы убили многих в первый день, потому что они были безоружны и не ожидали нас», — цитирует Financial Times собеседника из ВСУ, названного Владимиром. В статье издания указано, что элитные десантники вместе с солдатами механизированных бригад на западных танках и скоростных боевых машинах продавили российские подразделения, двигаясь так быстро, как только могли, пока у них был элемент неожиданности.
Украинские военные 6 августа перешли в наступление с целью захвата территорий в Курской области. В ходе вторжения ВСУ убивали безоружных на своем пути. Следственный комитет приступил к расследованию по данному факту. Позже начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что продвижение боевиков остановлено, идет зачистка. Неприятель за прошедшие сутки потерял более 360 военных и 29 единиц бронетехники, пишет RT. Также стороны обменялись военнопленными. О самых значимых событиях по теме украинского вторжения за 24 августа — узнаете из материала URA.RU.
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