Бастрыкин потребовал разобраться с 70-летним бараком в челябинском городе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в Верхнем Уфалее Челябинской области. Деревянное здание, построенное в 1954 году, не ремонтировали более 20 лет. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
«Начата процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сообщили в ведомстве.
Дом на улице Лермонтова, изначально построенный для временного размещения, в настоящий момент находится в аварийном состоянии. Конструкции прогнили, наблюдаются сквозные трещины, изношена электропроводка, в нескольких квартирах обрушились межэтажные перекрытия. При этом управляющие компании отказываются обслуживать жилье.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году в Верхнем Уфалее было возбуждено уголовное дело из-за затопленных подъездов. Ветхое здание не было признано аварийным, поскольку жильцы не имели подготовленной экспертизы.
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