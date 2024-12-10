Общество ЖКХ и Городская среда Бастрыкин потребовал разобраться с 70-летним бараком в челябинском городе СК РФ возбудил дело по факту аварийного состояния дома в Верхней Уфалее 11 декабря 2024 в 07:52 Размер текста - 17 + Глава СК поставил на контроль ситуацию с домом в Верхнем Уфалее Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в Верхнем Уфалее Челябинской области. Деревянное здание, построенное в 1954 году, не ремонтировали более 20 лет. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «Начата процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сообщили в ведомстве. Дом на улице Лермонтова, изначально построенный для временного размещения, в настоящий момент находится в аварийном состоянии. Конструкции прогнили, наблюдаются сквозные трещины, изношена электропроводка, в нескольких квартирах обрушились межэтажные перекрытия. При этом управляющие компании отказываются обслуживать жилье. Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году в Верхнем Уфалее было возбуждено уголовное дело из-за затопленных подъездов. Ветхое здание не было признано аварийным, поскольку жильцы не имели подготовленной экспертизы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в Верхнем Уфалее Челябинской области. Деревянное здание, построенное в 1954 году, не ремонтировали более 20 лет. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «Начата процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — сообщили в ведомстве. Дом на улице Лермонтова, изначально построенный для временного размещения, в настоящий момент находится в аварийном состоянии. Конструкции прогнили, наблюдаются сквозные трещины, изношена электропроводка, в нескольких квартирах обрушились межэтажные перекрытия. При этом управляющие компании отказываются обслуживать жилье. Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году в Верхнем Уфалее было возбуждено уголовное дело из-за затопленных подъездов. Ветхое здание не было признано аварийным, поскольку жильцы не имели подготовленной экспертизы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям