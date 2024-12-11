Продюсер Дзюник отругал Лазарева и Баскова за хамское отношение к людям

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Сергей Лазарев. Фотографии из Вконтакте, лазарев сергей
После шестого сезона «Ну-ка, все вместе!» Сергей Лазарев и Николай Басков вновь получили критику Фото:

Артистов Сергея Лазарева и Николая Баскова назвали «хамами» и «подонками» после их поведения на шоу «Ну-ка, все вместе!». С такой формулировкой выступил продюсер Леонид Дзюник.

«Шестой сезон „Ну-ка, все вместе!“ стал главным скандалом года из-за Лазарева. Так вести себя по-хамски с людьми, которые высказывают свое собственное мнение, это только может полный подонок себя так поставить», — заявил Леонид Дзюник, его слова приводят «Аргументы и Факты». Он также раскритиковал и поведение Николая Баскова, который, по его мнению, вел себя как Лазарев.

В начале октября 2024 года Лазарев также был замешан в скандале. Тогда ему не понравилось, что в финал прошла сургутянка Анна Колесникова, обойдя другого участника Мелкона Вартанова всего на несколько баллов. «Чего вам не хватило, чтобы этот артист прошел в следующий этап», — заявил артист после решения судей.

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Артистов Сергея Лазарева и Николая Баскова назвали «хамами» и «подонками» после их поведения на шоу «Ну-ка, все вместе!». С такой формулировкой выступил продюсер Леонид Дзюник. «Шестой сезон „Ну-ка, все вместе!“ стал главным скандалом года из-за Лазарева. Так вести себя по-хамски с людьми, которые высказывают свое собственное мнение, это только может полный подонок себя так поставить», — заявил Леонид Дзюник, его слова приводят «Аргументы и Факты». Он также раскритиковал и поведение Николая Баскова, который, по его мнению, вел себя как Лазарев. В начале октября 2024 года Лазарев также был замешан в скандале. Тогда ему не понравилось, что в финал прошла сургутянка Анна Колесникова, обойдя другого участника Мелкона Вартанова всего на несколько баллов. «Чего вам не хватило, чтобы этот артист прошел в следующий этап», — заявил артист после решения судей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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