Суд назначил главе «Стройхимпроекта» наказание за хищение медтехники Минобороны

Замоскворецкий суд Москвы приговорил гендиректора «Стройхимпроекта» Елену Ляхович к четырем годам условно за хищение средств при покупке томографа для Минобороны. Об этом говорится в решении суда.
«Ляхович Елену Валерьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года со штрафом в размере 360 тысяч рублей. В соответствии со статьей 73 УК РФ наказание... считать условным», — передает решение суда РИА Новости.
По версии следствия, в рамках государственного оборонзаказа была организована фиктивная сделка, завышающая стоимость томографа до 121 миллиона рублей. Ляхович признала вину и заключила досудебное соглашение, после чего ее освободили из СИЗО.
В то же время, ее соучастник, директор «Главного военно-строительного управления по специальным объектам» Андрей Белков еще находится в СИЗО. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, свою вину не признает. Адвокат Белкова утверждает, что Ляхович оговорила его, чтобы избежать более серьезной ответственности за коммерческий подкуп.
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