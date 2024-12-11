Суд назначил главе «Стройхимпроекта» наказание за хищение медтехники Минобороны

Суд назначил четыре года условно фигурантке дела о хищении при покупке томографа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В рамках гособоронзаказа была организована фиктивная сделка, выяснили следователи
В рамках гособоронзаказа была организована фиктивная сделка, выяснили следователи Фото:

Замоскворецкий суд Москвы приговорил гендиректора «Стройхимпроекта» Елену Ляхович к четырем годам условно за хищение средств при покупке томографа для Минобороны. Об этом говорится в решении суда.

«Ляхович Елену Валерьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года со штрафом в размере 360 тысяч рублей. В соответствии со статьей 73 УК РФ наказание... считать условным», — передает решение суда РИА Новости. 

По версии следствия, в рамках государственного оборонзаказа была организована фиктивная сделка, завышающая стоимость томографа до 121 миллиона рублей. Ляхович признала вину и заключила досудебное соглашение, после чего ее освободили из СИЗО.

В то же время, ее соучастник, директор «Главного военно-строительного управления по специальным объектам» Андрей Белков еще находится в СИЗО. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, свою вину не признает. Адвокат Белкова утверждает, что Ляхович оговорила его, чтобы избежать более серьезной ответственности за коммерческий подкуп.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замоскворецкий суд Москвы приговорил гендиректора «Стройхимпроекта» Елену Ляхович к четырем годам условно за хищение средств при покупке томографа для Минобороны. Об этом говорится в решении суда. «Ляхович Елену Валерьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года со штрафом в размере 360 тысяч рублей. В соответствии со статьей 73 УК РФ наказание... считать условным», — передает решение суда РИА Новости.  По версии следствия, в рамках государственного оборонзаказа была организована фиктивная сделка, завышающая стоимость томографа до 121 миллиона рублей. Ляхович признала вину и заключила досудебное соглашение, после чего ее освободили из СИЗО. В то же время, ее соучастник, директор «Главного военно-строительного управления по специальным объектам» Андрей Белков еще находится в СИЗО. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, свою вину не признает. Адвокат Белкова утверждает, что Ляхович оговорила его, чтобы избежать более серьезной ответственности за коммерческий подкуп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...