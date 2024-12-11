Экс-министр обороны Южной Кореи пытался убить себя в СИЗО

Экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен пытался покончить с собой в следственном изоляторе в Сеуле. Сейчас его состояние стабильное. Об этом рассказал глава пенитенциарной службы министерства юстиции Южной Кореи Син Ен Хэ.
«Вчера примерно в 23.52 (17.52 мск вторника) дежурный сотрудник обнаружил, что Ким Ен Хен пытался совершить суицид в туалете», — передает слова Син Ен Хэ агентство Yonhap. Он добавил, что сотрудники изолятора сразу вмешались и предотвратили трагедию.
В данный момент Ким Ен Хен находится под охраной. Он стал первым обвиняемым в деле о нарушениях, связанных с введением военного положения 3 декабря. Его арест был запрошен прокуратурой. Экс-министр подозревается в организации попытки насильственного изменения конституционного строя в сговоре с президентом страны Юн Сок Елем.
Юн Сок Ель 3 декабря ввел военное положение в Южной Корее для борьбы с «силами КНДР» и внутренними угрозами. В своем обращении он отметил, что оппозиционные партии пытаются создать кризис. Лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун потребовал от министра обороны Ким Ен Хена подать в отставку, после чего Юн согласился с этой просьбой и одобрил ее. Позже Ким был арестован по подозрению в госизмене, передает «Ридус».
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