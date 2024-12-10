Экс-замглавы Кургана Плешков открыл новый бизнес

Бывший заместитель главы Кургана и руководитель департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков открыл ИП по консультированию бизнеса. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа бывших чиновников.
«Плешков открыл ИП в Кургане. Бизнес связан, с консультированием по вопросам коммерции, покупкой и продажей недвижимости», — сообщил источник. Информация об открытии бизнеса подтверждается данными ЕГРИП.
Ранее URA.RU писало, что экс-замгубернатора Курганской области Владимир Архипов ушел в бизнес. Бывший чиновник открыл ИП и занялся производством деревянной тары. Другой экс-замгубернатора Сергей Чебыкин, которого осудили за коррупцию, открыл ИП по консультированию бизнеса. В Москве свое дело открыла бывший руководитель ценового департамента и регионального УФАС Ирина Гагарина.
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