10 декабря 2024

Экс-замглавы Кургана Плешков открыл новый бизнес

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший заммэра Андрей Плешков открыл ИП в Кургане
Бывший заммэра Андрей Плешков открыл ИП в Кургане Фото:

Бывший заместитель главы Кургана и руководитель департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков открыл ИП по консультированию бизнеса. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа бывших чиновников. 

«Плешков открыл ИП в Кургане. Бизнес связан, с консультированием по вопросам коммерции, покупкой и продажей недвижимости», — сообщил источник. Информация об открытии бизнеса подтверждается данными ЕГРИП.

Ранее URA.RU писало, что экс-замгубернатора Курганской области Владимир Архипов ушел в бизнес. Бывший чиновник открыл ИП и занялся производством деревянной тары. Другой экс-замгубернатора Сергей Чебыкин, которого осудили за коррупцию, открыл ИП по консультированию бизнеса. В Москве свое дело открыла бывший руководитель ценового департамента и регионального УФАС Ирина Гагарина.

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Бывший заместитель главы Кургана и руководитель департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков открыл ИП по консультированию бизнеса. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа бывших чиновников.  «Плешков открыл ИП в Кургане. Бизнес связан, с консультированием по вопросам коммерции, покупкой и продажей недвижимости», — сообщил источник. Информация об открытии бизнеса подтверждается данными ЕГРИП. Ранее URA.RU писало, что экс-замгубернатора Курганской области Владимир Архипов ушел в бизнес. Бывший чиновник открыл ИП и занялся производством деревянной тары. Другой экс-замгубернатора Сергей Чебыкин, которого осудили за коррупцию, открыл ИП по консультированию бизнеса. В Москве свое дело открыла бывший руководитель ценового департамента и регионального УФАС Ирина Гагарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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