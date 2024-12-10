В ХМАО полиция нашла подростков, которые устроили драку возле школы

Полиция Нижневартовска (ХМАО) установила подростков, которые устроили драку возле школы №21. С детьми и их родителями работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Дети установлены, родители тоже. Все поясняют, что дети просто дурачились, тренировались», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.
С детьми, родителями и педагогами будут работать сотрудники ПДН. В течение дня станет известно, был ли между детьми конфликт или они просто играли и будет ли принято процессуальное решение.
Ранее две школьницы в Нижневартовске устроили драку возле торгового центра «Грин Парк». Причиной конфликта стало то, что одна девочка пролила сок на другую.
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