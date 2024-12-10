10 декабря 2024

В ХМАО полиция нашла подростков, которые устроили драку возле школы

© Служба новостей «URA.RU»
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С участниками конфликта работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних
С участниками конфликта работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Фото:

Полиция Нижневартовска (ХМАО) установила подростков, которые устроили драку возле школы №21. С детьми и их родителями работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Дети установлены, родители тоже. Все поясняют, что дети просто дурачились, тренировались», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.

С детьми, родителями и педагогами будут работать сотрудники ПДН. В течение дня станет известно, был ли между детьми конфликт или они просто играли и будет ли принято процессуальное решение.

Ранее две школьницы в Нижневартовске устроили драку возле торгового центра «Грин Парк». Причиной конфликта стало то, что одна девочка пролила сок на другую.

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Полиция Нижневартовска (ХМАО) установила подростков, которые устроили драку возле школы №21. С детьми и их родителями работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Дети установлены, родители тоже. Все поясняют, что дети просто дурачились, тренировались», — сообщили агентству в пресс-службе полиции. С детьми, родителями и педагогами будут работать сотрудники ПДН. В течение дня станет известно, был ли между детьми конфликт или они просто играли и будет ли принято процессуальное решение. Ранее две школьницы в Нижневартовске устроили драку возле торгового центра «Грин Парк». Причиной конфликта стало то, что одна девочка пролила сок на другую.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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