Порноактриса из Екатеринбурга стала самой популярной в 2024 году

11 декабря 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

PornHub четвертый раз отмечает модель наградой Фото: соцсети Sweetie Fox Екатеринбургская порноактриса Sweetie Fox заняла первое место среди самых популярных моделей-любительниц в ежегодной премии Pornhub Awards. Информация об этом появилась на сайте для взрослых. «В этом году Sweetie Fox была самой просматриваемой моделью-любительницей. Она поднялась на одно место по сравнению с 2023 годом», — говорится в сообщении. Победитель выбирался голосованием пользователей. Признание зрителей модель получает уже четвертый раз. Впервые наградой за популярность ее отметили в 2022 году, второй раз — в январе 2024 года, а третий — в апреле 2024-го. В прошлом году Sweetie Fox вошла в топ-20 российских порноактрис по версии журнала Maxim. Девушка завела аккаунт на PornHub в 2018-м. С детства она увлекалась косплеем, что и стало фишкой ее роликов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская порноактриса Sweetie Fox заняла первое место среди самых популярных моделей-любительниц в ежегодной премии Pornhub Awards. Информация об этом появилась на сайте для взрослых. «В этом году Sweetie Fox была самой просматриваемой моделью-любительницей. Она поднялась на одно место по сравнению с 2023 годом», — говорится в сообщении. Победитель выбирался голосованием пользователей. Признание зрителей модель получает уже четвертый раз. Впервые наградой за популярность ее отметили в 2022 году, второй раз — в январе 2024 года, а третий — в апреле 2024-го. В прошлом году Sweetie Fox вошла в топ-20 российских порноактрис по версии журнала Maxim. Девушка завела аккаунт на PornHub в 2018-м. С детства она увлекалась косплеем, что и стало фишкой ее роликов.