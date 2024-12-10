10 декабря 2024

Порноактриса из Екатеринбурга стала самой популярной в 2024 году

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PornHub четвертый раз отмечает модель наградой
PornHub четвертый раз отмечает модель наградой Фото:

Екатеринбургская порноактриса Sweetie Fox заняла первое место среди самых популярных моделей-любительниц в ежегодной премии Pornhub Awards. Информация об этом появилась на сайте для взрослых.

«В этом году Sweetie Fox была самой просматриваемой моделью-любительницей. Она поднялась на одно место по сравнению с 2023 годом», — говорится в сообщении. Победитель выбирался голосованием пользователей.

Признание зрителей модель получает уже четвертый раз. Впервые наградой за популярность ее отметили в 2022 году, второй раз — в январе 2024 года, а третий — в апреле 2024-го. В прошлом году Sweetie Fox вошла в топ-20 российских порноактрис по версии журнала Maxim. Девушка завела аккаунт на PornHub в 2018-м. С детства она увлекалась косплеем, что и стало фишкой ее роликов.

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Екатеринбургская порноактриса Sweetie Fox заняла первое место среди самых популярных моделей-любительниц в ежегодной премии Pornhub Awards. Информация об этом появилась на сайте для взрослых. «В этом году Sweetie Fox была самой просматриваемой моделью-любительницей. Она поднялась на одно место по сравнению с 2023 годом», — говорится в сообщении. Победитель выбирался голосованием пользователей. Признание зрителей модель получает уже четвертый раз. Впервые наградой за популярность ее отметили в 2022 году, второй раз — в январе 2024 года, а третий — в апреле 2024-го. В прошлом году Sweetie Fox вошла в топ-20 российских порноактрис по версии журнала Maxim. Девушка завела аккаунт на PornHub в 2018-м. С детства она увлекалась косплеем, что и стало фишкой ее роликов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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