Чем занимаются бывшие главные аудиторы Челябинской области

Челябинское заксобрание рассмотрит вопрос о новом председателе КСП

12 декабря 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Пятый председатель КСП Челябинской области станет своеобразной инкарнацией ее основателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На декабрьскую сессию заксобрания Челябинской области будет внесен вопрос о назначении нового председателя Контрольно-счетной палаты региона. Надзорное ведомство возглавит Андрей Пшеницын, который сейчас руководит челябинским министерством финансов. Это будет уже пятый председатель КСП с того времени, как палата начала работать. URA.RU проследило, чем занимаются прежние руководители. Региональный закон «О Контрольно-счетной палате Челябинской области» приняли 25 февраля 1999 года. Функционировать новый орган начал в марте следующего года. Первым председателем КСП стал человек из команды возглавлявшего тогда область Петра Сумина — Альфред Галимов, один из самых заслуженных финансистов области. Стоявший у истоков Первым председателем только что созданной КСП стал главный финансист области Альфред Галимов Фото: URA.RU Начинавший работу по специальности еще с конца 1970-х годов в облисполкоме, в 1993 году Галимов стал замглавы администрации (ныне правительства — ред.) области по финансовым вопросам, начальником регионального управления Федерального казначейства, а с 1997-го — заместителем губернатора и одновременно начальником Главного финансового управления, то есть министром финансов области. При Галимове область пережила целый ряд финансовых кризисов общероссийского масштаба. Он стоял у истоков финансового раздела регионального законодательства, а также был соавтором нескольких федеральных законов: «О государственном финансовом контроле», «Об основах организации и деятельности контрольно-счетных органов в субъектах РФ» и других. Галимов руководил палатой на протяжении 11 лет. Сейчас он пенсионер, но входит в состав общественного совета при министерстве финансов Челябинской области. Но пришел Юревич Об Эдуарде Тарасове, помимо его близости к Михаилу Юревичу, в области мало что было известно Фото: Кондрат Александров © URA.RU Очередной срок полномочий Галимова истек уже при сменившем Сумина Михаиле Юревиче. Новый губернатор недолюбливал предшественника, и в январе 2011 года на сессии заксобрания тогдашний его спикер отметил заслуги 63-летнего главного контролера области, а первый вице-губернатор Олег Грачев от имени главы региона поблагодарил за «титанический труд». Председателем палаты стал Эдуард Тарасов. Он был на 20 лет моложе предшественника, имел два высших образования и куда менее продолжительный чиновничий бэкграунд — с 1988 по 1992 год работал в управлении внутренних дел все того же челябинского облисполкома. Зато он много потрудился в бизнес-структурах Юревича. С 2001 по 2002 годы он был вице-президентом ассоциации предприятий АПФ «Макфа». Затем два года возглавлял челябинское городское отделение ООО «Российский союз юристов», с 2004 по 2005 годы был гендиректором ЗАО «Техсоюз-центр», с 2005 по 2008 годы — вновь вице-президент ассоциации предприятий АПО «Макфа». В главные аудиторы он перешел с должности гендиректора ООО «Развлекательный комплекс «Урал». На новом посту Тарасов долго не задержался и уже к концу 2015 года решил попытать счастья в Москве. Однако уже через год зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Карталинском районе, избрав сферой деятельности аренду и управление недвижимостью вкупе с юридическими услугами. Также он успел стать учредителем (и выйти из учредителей) Российского Военно-Исторического Общества Города-Курорта Сочи и проиграть суд мэрии Челябинска за земельный участок в Тракторозаводском районе. Еще одна тяжба продолжается: власти областного центра добились взыскания с бизнесмена почти 1,5 млн рублей в счет задолженности по арендным платежам. Сейчас процесс идет в апелляционной инстанции. Дальнейший путь Эдуарда Тарасова выглядит достаточно скромно Скрин: СБИС Третий председатель Сергея Комякова в мундире КСП никто не видел Фото: Кондрат Александров © URA.RU На последней декабрьской сессии 2015 года областные депутаты утвердили преемником Тарасова на посту председателя КСП Сергея Комякова. Запомнился он больше как глава правительства области; аудиторской работой, такое ощущение, он явно тяготился. И, сдав полномочия уже в январе 2017 года председателю регионального исполкома «Единой России» Алексею Лошкину — благо, наступили предельные для госслужбы 65 лет — занялся бизнесом. Главный актив Комякова и его пасынка Максима Тушенцова — теплоэнергетическая компания «Тэсис», дела которой давно оставляют желать лучшего. В отличие от ООО «Центр» аналогичного профиля — с выручкой более 200 млн рублей и стоимостью бизнеса в 102,6 млн рублей. Также Тушенцов ведет совместный коммунальный бизнес с Владимиром Ветховым, отцом действующего депутата гордумы Кирилла Ветхова. Так выглядит сегодняшний день для Сергея Комякова Скрин: СБИС «Карающий меч» трех губернаторов Способности и репутация Алексея Лошкина в итоге потребовали на посту мэра Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для Лошкина промежуточной ступенькой карьеры была как раз партийная должность. Чиновникам он больше запомнился как руководитель Главного контрольного управления Челябинской области, куда пришел из регионального полицейского главка. С августа 1996 года по март 2011 года он служил в ГУ МВД по Челябинской области, в 2000 году с отличием окончил Челябинский юридический институт МВД. С 2009 по 2011 год возглавлял отдел ОРЧ по борьбе с экономическими преступлениями полицейского главка, откуда и ушел в ГКУ. Неудивительно, что результаты ревизий, проводимых Лошкиным и его подчиненными, не раз становились поводом для возбуждения уголовных дел в отношении чиновников и топ-менеджеров. Что многие из них успели испытать на себе и при Юревиче, и при пришедшем ему на смену Борисе Дубровском и уже при действующем губернаторе Алексее Текслере. Видимо, во многом с учетом этого Лошкин и стал новым мэром Челябинска — слишком много вопросов накопилось к власти столицы области. Круг замкнулся Андрей Пшеницын обещает стать «вторым Альфредом Галимовым» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU И вот практически четверть века спустя история сделала почти полный оборот. Регион и вся страна переживают не самое простое время, в том числе если говорить о деньгах. Председателем Контрольно-счетной палаты вновь становится министр финансов. За плечами Андрея Пшеницына нет ни службы в органах, ни работы в бизнесе — только государственная служба. Казной региона перед назначением он распоряжался без малого 14 лет. Как изменится в связи этим характер работы областных аудиторов — покажет время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На декабрьскую сессию заксобрания Челябинской области будет внесен вопрос о назначении нового председателя Контрольно-счетной палаты региона. Надзорное ведомство возглавит Андрей Пшеницын, который сейчас руководит челябинским министерством финансов. Это будет уже пятый председатель КСП с того времени, как палата начала работать. URA.RU проследило, чем занимаются прежние руководители. Региональный закон «О Контрольно-счетной палате Челябинской области» приняли 25 февраля 1999 года. Функционировать новый орган начал в марте следующего года. Первым председателем КСП стал человек из команды возглавлявшего тогда область Петра Сумина — Альфред Галимов, один из самых заслуженных финансистов области. Начинавший работу по специальности еще с конца 1970-х годов в облисполкоме, в 1993 году Галимов стал замглавы администрации (ныне правительства — ред.) области по финансовым вопросам, начальником регионального управления Федерального казначейства, а с 1997-го — заместителем губернатора и одновременно начальником Главного финансового управления, то есть министром финансов области. При Галимове область пережила целый ряд финансовых кризисов общероссийского масштаба. Он стоял у истоков финансового раздела регионального законодательства, а также был соавтором нескольких федеральных законов: «О государственном финансовом контроле», «Об основах организации и деятельности контрольно-счетных органов в субъектах РФ» и других. Галимов руководил палатой на протяжении 11 лет. Сейчас он пенсионер, но входит в состав общественного совета при министерстве финансов Челябинской области. Очередной срок полномочий Галимова истек уже при сменившем Сумина Михаиле Юревиче. Новый губернатор недолюбливал предшественника, и в январе 2011 года на сессии заксобрания тогдашний его спикер отметил заслуги 63-летнего главного контролера области, а первый вице-губернатор Олег Грачев от имени главы региона поблагодарил за «титанический труд». Председателем палаты стал Эдуард Тарасов. Он был на 20 лет моложе предшественника, имел два высших образования и куда менее продолжительный чиновничий бэкграунд — с 1988 по 1992 год работал в управлении внутренних дел все того же челябинского облисполкома. Зато он много потрудился в бизнес-структурах Юревича. С 2001 по 2002 годы он был вице-президентом ассоциации предприятий АПФ «Макфа». Затем два года возглавлял челябинское городское отделение ООО «Российский союз юристов», с 2004 по 2005 годы был гендиректором ЗАО «Техсоюз-центр», с 2005 по 2008 годы — вновь вице-президент ассоциации предприятий АПО «Макфа». В главные аудиторы он перешел с должности гендиректора ООО «Развлекательный комплекс «Урал». На новом посту Тарасов долго не задержался и уже к концу 2015 года решил попытать счастья в Москве. Однако уже через год зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Карталинском районе, избрав сферой деятельности аренду и управление недвижимостью вкупе с юридическими услугами. Также он успел стать учредителем (и выйти из учредителей) Российского Военно-Исторического Общества Города-Курорта Сочи и проиграть суд мэрии Челябинска за земельный участок в Тракторозаводском районе. Еще одна тяжба продолжается: власти областного центра добились взыскания с бизнесмена почти 1,5 млн рублей в счет задолженности по арендным платежам. Сейчас процесс идет в апелляционной инстанции. На последней декабрьской сессии 2015 года областные депутаты утвердили преемником Тарасова на посту председателя КСП Сергея Комякова. Запомнился он больше как глава правительства области; аудиторской работой, такое ощущение, он явно тяготился. И, сдав полномочия уже в январе 2017 года председателю регионального исполкома «Единой России» Алексею Лошкину — благо, наступили предельные для госслужбы 65 лет — занялся бизнесом. Главный актив Комякова и его пасынка Максима Тушенцова — теплоэнергетическая компания «Тэсис», дела которой давно оставляют желать лучшего. В отличие от ООО «Центр» аналогичного профиля — с выручкой более 200 млн рублей и стоимостью бизнеса в 102,6 млн рублей. Также Тушенцов ведет совместный коммунальный бизнес с Владимиром Ветховым, отцом действующего депутата гордумы Кирилла Ветхова. Для Лошкина промежуточной ступенькой карьеры была как раз партийная должность. Чиновникам он больше запомнился как руководитель Главного контрольного управления Челябинской области, куда пришел из регионального полицейского главка. С августа 1996 года по март 2011 года он служил в ГУ МВД по Челябинской области, в 2000 году с отличием окончил Челябинский юридический институт МВД. С 2009 по 2011 год возглавлял отдел ОРЧ по борьбе с экономическими преступлениями полицейского главка, откуда и ушел в ГКУ. Неудивительно, что результаты ревизий, проводимых Лошкиным и его подчиненными, не раз становились поводом для возбуждения уголовных дел в отношении чиновников и топ-менеджеров. Что многие из них успели испытать на себе и при Юревиче, и при пришедшем ему на смену Борисе Дубровском и уже при действующем губернаторе Алексее Текслере. Видимо, во многом с учетом этого Лошкин и стал новым мэром Челябинска — слишком много вопросов накопилось к власти столицы области. И вот практически четверть века спустя история сделала почти полный оборот. Регион и вся страна переживают не самое простое время, в том числе если говорить о деньгах. Председателем Контрольно-счетной палаты вновь становится министр финансов. За плечами Андрея Пшеницына нет ни службы в органах, ни работы в бизнесе — только государственная служба. Казной региона перед назначением он распоряжался без малого 14 лет. Как изменится в связи этим характер работы областных аудиторов — покажет время.