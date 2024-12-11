FT: «двойник» Пригожина готовил мятеж в Румынии

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Арестовано 20 вооруженных сообщников Потра, пишет FT
Арестовано 20 вооруженных сообщников Потра, пишет FT Фото:

Бывший член французского Иностранного легиона Горациу Потра арестован в Румынии вместе с 20 вооруженными сообщниками. Он известен своим сходством с покойным лидером ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

«Потра был арестован вместе с 20 другими вооруженными людьми, направлявшимися в Бухарест. Чисто выбритый военизированный боевик, который имеет поразительное сходство с Пригожиным», — пишет Financial Times. 

Кандидат в президенты Румынии от крайне правых Кэлин Георгеску рассказал, что встречался с Потра. Однако близких отношений с ним он не имеет. 

Евгений Пригожин скончался в августе 2023 года во время авиаперелета из Африки. Несмотря на то, что он официально умер, в сети нередко можно увидеть фотографии, где авторы отмечают, что на них находится якобы Пригожин или его двойник. 

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Бывший член французского Иностранного легиона Горациу Потра арестован в Румынии вместе с 20 вооруженными сообщниками. Он известен своим сходством с покойным лидером ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. «Потра был арестован вместе с 20 другими вооруженными людьми, направлявшимися в Бухарест. Чисто выбритый военизированный боевик, который имеет поразительное сходство с Пригожиным», — пишет Financial Times.  Кандидат в президенты Румынии от крайне правых Кэлин Георгеску рассказал, что встречался с Потра. Однако близких отношений с ним он не имеет.  Евгений Пригожин скончался в августе 2023 года во время авиаперелета из Африки. Несмотря на то, что он официально умер, в сети нередко можно увидеть фотографии, где авторы отмечают, что на них находится якобы Пригожин или его двойник. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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