FT: «двойник» Пригожина готовил мятеж в Румынии

Бывший член французского Иностранного легиона Горациу Потра арестован в Румынии вместе с 20 вооруженными сообщниками. Он известен своим сходством с покойным лидером ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
«Потра был арестован вместе с 20 другими вооруженными людьми, направлявшимися в Бухарест. Чисто выбритый военизированный боевик, который имеет поразительное сходство с Пригожиным», — пишет Financial Times.
Кандидат в президенты Румынии от крайне правых Кэлин Георгеску рассказал, что встречался с Потра. Однако близких отношений с ним он не имеет.
Евгений Пригожин скончался в августе 2023 года во время авиаперелета из Африки. Несмотря на то, что он официально умер, в сети нередко можно увидеть фотографии, где авторы отмечают, что на них находится якобы Пригожин или его двойник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.