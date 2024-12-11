Трамп сделал заявление о прекращении спецоперации на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании немедленного прекращения огня на Украине и начала переговоров для скорейшего окончания конфликта. Об этом пишет агентство Reuters.
«Трамп повторил, что он хочет немедленного прекращения огня и переговоров для скорейшего окончания конфликта», — говорится в материале агентства. Там добавили, что об этом он заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
Дональд Трамп 7 декабря посетил Париж для открытия восстановленного собора Божьей Матери и встретился с Зеленским по инициативе Макрона, передает «Национальная служба новостей». Зеленский попросил Трампа поддержать приглашение Украины в НАТО, указав на необходимость гарантий безопасности. Он подчеркнул, что переговорам о прекращении огня нужно подходить с позиции силы, и отметил значимость участия западных военных в укреплении безопасности Киева на фоне продолжающегося конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.