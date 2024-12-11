Трамп сделал заявление о прекращении спецоперации на Украине

Reuters: Трамп сообщил Зеленскому о желании немедленного прекращения огня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп призвал к началу переговоров на Украине, пишет Reuters
Трамп призвал к началу переговоров на Украине, пишет Reuters Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании немедленного прекращения огня на Украине и начала переговоров для скорейшего окончания конфликта. Об этом пишет агентство Reuters.

«Трамп повторил, что он хочет немедленного прекращения огня и переговоров для скорейшего окончания конфликта», — говорится в материале агентства. Там добавили, что об этом он заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Дональд Трамп 7 декабря посетил Париж для открытия восстановленного собора Божьей Матери и встретился с Зеленским по инициативе Макрона, передает «Национальная служба новостей». Зеленский попросил Трампа поддержать приглашение Украины в НАТО, указав на необходимость гарантий безопасности. Он подчеркнул, что переговорам о прекращении огня нужно подходить с позиции силы, и отметил значимость участия западных военных в укреплении безопасности Киева на фоне продолжающегося конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании немедленного прекращения огня на Украине и начала переговоров для скорейшего окончания конфликта. Об этом пишет агентство Reuters. «Трамп повторил, что он хочет немедленного прекращения огня и переговоров для скорейшего окончания конфликта», — говорится в материале агентства. Там добавили, что об этом он заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Дональд Трамп 7 декабря посетил Париж для открытия восстановленного собора Божьей Матери и встретился с Зеленским по инициативе Макрона, передает «Национальная служба новостей». Зеленский попросил Трампа поддержать приглашение Украины в НАТО, указав на необходимость гарантий безопасности. Он подчеркнул, что переговорам о прекращении огня нужно подходить с позиции силы, и отметил значимость участия западных военных в укреплении безопасности Киева на фоне продолжающегося конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...