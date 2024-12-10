Стало известно, сколько челябинцы готовы потратить на новогодние каникулы

Бюджет челябинцев на праздники и новогодние каникулы вырос за год на 7% и составляет 18 900 рублей. Об этом 11 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса SuperJob.
«Бюджет среднестатистического россиянина на праздник и каникулы за год вырос на 7%. В Челябинске в этом году бюджет праздников у горожан в среднем составит 18 900 рублей (в эту сумму не входят расходы на подарки)», — сообщили URA.RU в SuperJob.
Годом ранее челябинцы на эти же цели готовы были потратить 18 000 рублей, а вот пять лет назад — в 2019 году — 17 300 рублей. Россияне с зарплатой от 100 000 рублей планируют расходы на первую декаду января чаще, чем те, кто зарабатывают меньше, уточнили в пресс-службе сервиса. Люди с таким достатком в новогодние праздники, в среднем, тратят от 24 300 рублей.
Около половины жителей Челябинской области, 46%, не намерена тратить на новогодний корпоратив больше пяти тысяч рублей, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру». Только треть челябинцев готовы раскошелиться на пять-десять тысяч рублей.
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