Стало известно, сколько челябинцы готовы потратить на новогодние каникулы

Челябинцы готовы потратить на новогодние каникулы не более 20 тысяч рублей

11 декабря 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Бюджет среднестатистического россиянина на праздник и каникулы за год вырос на 7% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бюджет челябинцев на праздники и новогодние каникулы вырос за год на 7% и составляет 18 900 рублей. Об этом 11 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса SuperJob. «Бюджет среднестатистического россиянина на праздник и каникулы за год вырос на 7%. В Челябинске в этом году бюджет праздников у горожан в среднем составит 18 900 рублей (в эту сумму не входят расходы на подарки)», — сообщили URA.RU в SuperJob. Годом ранее челябинцы на эти же цели готовы были потратить 18 000 рублей, а вот пять лет назад — в 2019 году — 17 300 рублей. Россияне с зарплатой от 100 000 рублей планируют расходы на первую декаду января чаще, чем те, кто зарабатывают меньше, уточнили в пресс-службе сервиса. Люди с таким достатком в новогодние праздники, в среднем, тратят от 24 300 рублей. Около половины жителей Челябинской области, 46%, не намерена тратить на новогодний корпоратив больше пяти тысяч рублей, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру». Только треть челябинцев готовы раскошелиться на пять-десять тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бюджет челябинцев на праздники и новогодние каникулы вырос за год на 7% и составляет 18 900 рублей. Об этом 11 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса SuperJob. «Бюджет среднестатистического россиянина на праздник и каникулы за год вырос на 7%. В Челябинске в этом году бюджет праздников у горожан в среднем составит 18 900 рублей (в эту сумму не входят расходы на подарки)», — сообщили URA.RU в SuperJob. Годом ранее челябинцы на эти же цели готовы были потратить 18 000 рублей, а вот пять лет назад — в 2019 году — 17 300 рублей. Россияне с зарплатой от 100 000 рублей планируют расходы на первую декаду января чаще, чем те, кто зарабатывают меньше, уточнили в пресс-службе сервиса. Люди с таким достатком в новогодние праздники, в среднем, тратят от 24 300 рублей. Около половины жителей Челябинской области, 46%, не намерена тратить на новогодний корпоратив больше пяти тысяч рублей, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру». Только треть челябинцев готовы раскошелиться на пять-десять тысяч рублей.