Экоактивистку Чирикову* арестовали за фейки об армии РФ

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Избрание меры пресечения главе Дегтярска Вадиму Пильникову. Свердловская область, Первоуральск , фемида, суд, судебный процесс
В Москве арестовали экоактивистку Евгению Сирикову (признана иноагентом) за фейки об армии России Фото:

В Москве заочно арестовали экоактивистку Евгению Чирикову (признана иноагентом) за распространение фейковой информации о ВС РФ. Такое решение принял Коптевской районный суд.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — передает заявление суда РИА Новости. Сообщается, что она уже объявлена в международный розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).

Евгения Чирикова была внесена в список иноагентов 19 января. В апреле ее заочно арестовали на два месяца.

*Евгения Чирикова признана иноагентом

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В Москве заочно арестовали экоактивистку Евгению Чирикову (признана иноагентом) за распространение фейковой информации о ВС РФ. Такое решение принял Коптевской районный суд. «Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — передает заявление суда РИА Новости. Сообщается, что она уже объявлена в международный розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ). Евгения Чирикова была внесена в список иноагентов 19 января. В апреле ее заочно арестовали на два месяца. *Евгения Чирикова признана иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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