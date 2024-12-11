Экоактивистку Чирикову* арестовали за фейки об армии РФ

В Москве заочно арестовали экоактивистку Евгению Чирикову (признана иноагентом) за распространение фейковой информации о ВС РФ. Такое решение принял Коптевской районный суд.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — передает заявление суда РИА Новости. Сообщается, что она уже объявлена в международный розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).
Евгения Чирикова была внесена в список иноагентов 19 января. В апреле ее заочно арестовали на два месяца.
*Евгения Чирикова признана иноагентом
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