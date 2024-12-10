Власти Екатеринбурга введут «подписку» на платную парковку

Администрация Екатеринбурга в 2025 году введет систему резидентских платежей за парковки. Предполагается, что «подписка» будет стоить три тысячи рублей в год, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Горожане, живущие вдоль улиц, где обустроены платные городские парковки, смогут безлимитно оставлять там автомобили за небольшую сумму. Предполагается, что она составит 3000 рублей в год, то есть чуть больше восьми рублей в день», — следует из сообщения. Теперь горадминистрации предстоит составить список резидентов.
Ранее скидки на парковку просили жильцы домов в квартале улиц Луначарского, Малышева, Куйбышева, Бажова. Они направили мэру Алексею Орлову обращение, в котором требовали выдать резидентное парковочное разрешение.
На данный момент в Екатеринбурге 2973 платных парковочных мест. До конца 2024 года в городе оборудуют еще 2414 штук. Лидерами по их количеству стали Ленинский и Октябрьский районы. Адреса машиномест URA.RU публиковало в отдельном материале.
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