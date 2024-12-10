10 декабря 2024

Власти Екатеринбурга введут «подписку» на платную парковку

Мэрия Екатеринбурга введет систему резидентских платежей за парковки
© Служба новостей «URA.RU»
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Система резидентских платежей появится в 2025 году Фото:

Администрация Екатеринбурга в 2025 году введет систему резидентских платежей за парковки. Предполагается, что «подписка» будет стоить три тысячи рублей в год, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Горожане, живущие вдоль улиц, где обустроены платные городские парковки, смогут безлимитно оставлять там автомобили за небольшую сумму. Предполагается, что она составит 3000 рублей в год, то есть чуть больше восьми рублей в день», — следует из сообщения. Теперь горадминистрации предстоит составить список резидентов.

Ранее скидки на парковку просили жильцы домов в квартале улиц Луначарского, Малышева, Куйбышева, Бажова. Они направили мэру Алексею Орлову обращение, в котором требовали выдать резидентное парковочное разрешение.

На данный момент в Екатеринбурге 2973 платных парковочных мест. До конца 2024 года в городе оборудуют еще 2414 штук. Лидерами по их количеству стали Ленинский и Октябрьский районы. Адреса машиномест URA.RU публиковало в отдельном материале.

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Администрация Екатеринбурга в 2025 году введет систему резидентских платежей за парковки. Предполагается, что «подписка» будет стоить три тысячи рублей в год, рассказали в пресс-службе мэрии. «Горожане, живущие вдоль улиц, где обустроены платные городские парковки, смогут безлимитно оставлять там автомобили за небольшую сумму. Предполагается, что она составит 3000 рублей в год, то есть чуть больше восьми рублей в день», — следует из сообщения. Теперь горадминистрации предстоит составить список резидентов. Ранее скидки на парковку просили жильцы домов в квартале улиц Луначарского, Малышева, Куйбышева, Бажова. Они направили мэру Алексею Орлову обращение, в котором требовали выдать резидентное парковочное разрешение. На данный момент в Екатеринбурге 2973 платных парковочных мест. До конца 2024 года в городе оборудуют еще 2414 штук. Лидерами по их количеству стали Ленинский и Октябрьский районы. Адреса машиномест URA.RU публиковало в отдельном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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