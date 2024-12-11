Россиянам рассказали о федеральной доплате к пенсии

Более шести миллионов россиян получат федеральную или региональную социальную доплату к пенсии. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов
«У нас получают федеральную социальную доплату 3 млн 40 тысяч, а региональную социальную доплату получают 3 млн 190 тысяч человек», — сказал Пудов. Его слова передает ТАСС.
Все неработающие пенсионеры, получающие сумму меньше величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), смогут получить региональную или федеральную доплату к пенсии вплоть до величины ПМП. Она зависит от региона проживания.
Ранее доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов заявлял, что в 2025 году россиян ожидают значительные изменения, касающиеся пенсионного обеспечения. Страховые пенсии увеличатся из-за инфляции, изменится прожиточный минимум, а также расширятся соцгарантии и льготы.
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