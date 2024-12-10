Памятники, посвященные участникам СВО, появятся во всех челябинских городах. Видео

11 декабря 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Поручение Текслер дал во время прямой линии 11 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Памятники и стелы, посвященные участникам специальной военной операции, должны быть в каждом районном центре и городе Челябинской области. Об этом 11 декабря во время прямой линии заявил губернатор Алексей Текслер, передает с места события корреспондент URA.RU. «Как минимум в каждом районном центре и городе Челябинской области должны быть монументы, памятники или стелы, посвященные ребятам, ушедшим на СВО. Это важно и для семей, и для молодого поколения. Соответствующее поручение даю», — сказал Текслер, передает корреспондент URA.RU. Подобные памятники уже появляются в регионе. Так, в Челябинске 6 сентября на Аллее Славы торжественно был открыт памятник «Защитникам Отечества», напомнил Текслер. «Памятник символизирует и подвиг наших ребят, которые ушли на СВО. Провожающая девушка — символ семей, которые ждут ребят с победой», — добавил губернатор. Он высказал уверенность, что муниципальные власти в рамках инициативного бюджетирования найдут средства на подобные памятные символы. Текслер сегодня, 11 декабря, проводит итоговую прямую линию с жителями региона. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Памятники и стелы, посвященные участникам специальной военной операции, должны быть в каждом районном центре и городе Челябинской области. Об этом 11 декабря во время прямой линии заявил губернатор Алексей Текслер, передает с места события корреспондент URA.RU. «Как минимум в каждом районном центре и городе Челябинской области должны быть монументы, памятники или стелы, посвященные ребятам, ушедшим на СВО. Это важно и для семей, и для молодого поколения. Соответствующее поручение даю», — сказал Текслер, передает корреспондент URA.RU. Подобные памятники уже появляются в регионе. Так, в Челябинске 6 сентября на Аллее Славы торжественно был открыт памятник «Защитникам Отечества», напомнил Текслер. «Памятник символизирует и подвиг наших ребят, которые ушли на СВО. Провожающая девушка — символ семей, которые ждут ребят с победой», — добавил губернатор. Он высказал уверенность, что муниципальные власти в рамках инициативного бюджетирования найдут средства на подобные памятные символы. Текслер сегодня, 11 декабря, проводит итоговую прямую линию с жителями региона. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.