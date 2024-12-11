Рогов: ВС РФ подняли российский флаг на самом высоком здании в Курахово

11 декабря 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли мощный укрепрайон ВСУ в Курахово, заявил Рогов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы подняли флаг РФ на самом высоком здании в Курахово, ДНР. Триколор водрузили на элеваторе. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Наши войска водрузили триколор на здании элеватора. Это самое высокое здание в городе», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что данное здание представляло собой укрепрайон ВСУ с многоуровневой обороной. ВС РФ активно наступают на кураховском направлении. 7 и 8 декабря российские силы освободили Берестки, Пустынку и Благодатное. Также сообщается о продвижении в районе Зари. Ситуация остается неопределенной в Гиганте и Константинопольском, где продолжаются бои, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские бойцы подняли флаг РФ на самом высоком здании в Курахово, ДНР. Триколор водрузили на элеваторе. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Наши войска водрузили триколор на здании элеватора. Это самое высокое здание в городе», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что данное здание представляло собой укрепрайон ВСУ с многоуровневой обороной. ВС РФ активно наступают на кураховском направлении. 7 и 8 декабря российские силы освободили Берестки, Пустынку и Благодатное. Также сообщается о продвижении в районе Зари. Ситуация остается неопределенной в Гиганте и Константинопольском, где продолжаются бои, передает 360.ru.