10 декабря 2024

Житель Екатеринбурга вбил гвоздь в молодого соперника из-за ревности. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ревнивец стрелял в соперника из пистолета для забивания гвоздей
Ревнивец стрелял в соперника из пистолета для забивания гвоздей Фото:

Житель Екатеринбурга вбил гвозди в грудь и голову молодого приятеля, с которым поругался на почве ревности. Мужчина не умер, как сообщалось ранее, а чудом выжил и находится в реанимации. Подробности громкого происшествия URA.RU сообщили в пресс-службах свердловских управлений СКР и МВД.

«По одной из рассматриваемых версий, преступление было совершено на почве ревности. При этом дама сердца, ставшая причиной „односторонней дуэли“, в квартире в этот момент не находилась», — сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Помощник руководителя регионального следкома Максим Чалков добавил, что 52-летний гражданин был нетрезв, и на почве возникшей ссоры выстрелил в своего 29-летнего знакомого из пневматического строительного пистолета. «Выстрелы, как полагает следствие, были произведены с целью убийства потерпевшего, однако его смерть не наступила по независящим от обвиняемого обстоятельствам», — уточнил представитель комитета.

Следственным отделом по Чкаловскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство». Ревнивцу предъявлено обвинение, свою вину он частично признал.

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Житель Екатеринбурга вбил гвозди в грудь и голову молодого приятеля, с которым поругался на почве ревности. Мужчина не умер, как сообщалось ранее, а чудом выжил и находится в реанимации. Подробности громкого происшествия URA.RU сообщили в пресс-службах свердловских управлений СКР и МВД. «По одной из рассматриваемых версий, преступление было совершено на почве ревности. При этом дама сердца, ставшая причиной „односторонней дуэли“, в квартире в этот момент не находилась», — сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Помощник руководителя регионального следкома Максим Чалков добавил, что 52-летний гражданин был нетрезв, и на почве возникшей ссоры выстрелил в своего 29-летнего знакомого из пневматического строительного пистолета. «Выстрелы, как полагает следствие, были произведены с целью убийства потерпевшего, однако его смерть не наступила по независящим от обвиняемого обстоятельствам», — уточнил представитель комитета. Следственным отделом по Чкаловскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство». Ревнивцу предъявлено обвинение, свою вину он частично признал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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