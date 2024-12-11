Проход в метро по биометрии запустили еще в одном городе-миллионнике

С сегодняшнего дня жители Нижнего Новгорода могут воспользоваться новой услугой — оплатой проезда в метро с помощью биометрии. Об этом сообщил аппарат заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.
«Сервис оплаты проезда по биометрии запущен в Нижнем Новгороде. Сразу на всех станциях. Поэтому теперь, чтобы пройти в метро, нижегородцам достаточно просто взглянуть на терминал. Ранее мы запустили такой сервис в Казани и Екатеринбурге. До конца этого года планируем запуск в Самаре, в 2025 году — в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Таким образом, биометрия будет доступна во всех действующих российских метрополитенах», — сказал Дмитрий Григоренко.
Услуга оплаты по биометрии доступна на всех станциях нижегородского метрополитена. Для использования сервиса достаточно «упрощенной» биометрии. Чтобы ее зарегистрировать, нужно сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия». Не требуется сканировать загранпаспорт или записывать голос. После регистрации пользователю нужно подключить карту к оплате по биометрии.
Услугой могут воспользоваться клиенты любого банка. Биометрия станет дополнительным способом оплаты проезда, позволяя пассажирам выбирать наиболее удобный для них вариант прохода через турникет.
Единая биометрическая система обеспечивает пользователям полный контроль над своими данными. В личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрических данных или отозвать согласие на их обработку. Все данные хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметр системы, что гарантирует высокий уровень безопасности.
«Расширение применения биометрии на транспорте станет важным шагом на пути к формированию экосистемы бесшовных сервисов. Когда для простых повседневных операций — оплаты покупок или проезда — от пользователя не требуется ничего лишнего, а для получения услуги буквально достаточно одного взгляда», — отметил генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы Владислав Поволоцкий.
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