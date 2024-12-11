Губернатор Текслер предложил расширить территорию Челябинска за счет пригорода

Поселок Западный необходимо присоединить к Челябинску, считает Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 декабря в ходе прямой линии с жителями предложил присоединить часть территорий Сосновского района к областному центру. Таким мнением глава региона поделился, отвечая на вопрос жителей поселка Западный о работе общественного транспорта и освещения дороги, передает корреспондент URA.RU.

«Мое мнение, назрел вопрос о присоединении Западного и еще нескольких крупных микрорайонов к Челябинску. В первую очередь для того, чтобы они были синхронизированы с развитием города. Жители и так себя воспринимают горожанами, челябинцами», — заявил Текслер.

Он отметил, что по поселку Западному назрели серьезные комплексные решения. Социальная структура в пригороде Челябинска развивается, однако застройка не была сбалансирована с развитием инфраструктуры, считает глава региона. Текслер подчеркнул, что в этой части необходимо усиление работы.

«Еще в 2019 году я получил этот вопрос (о присоединении к Челябинску — прим. URA.RU) от жителей. Если мы говорим о развитии инфраструктуры, есть план и он реализуются, про дороги — в настоящий момент строится малый обход Челябинска, плюс город завершает проектирование дороги через Шершни, Западный, улицы Лыжных батальонов и Братьев Кашириных. В планах пустить новый транспорт по этой дороге», — рассказал губернатор.

На реализацию планов по строительству новой дороги через Шершни потребуется несколько лет. Однако, как уточнил Текслер, дорога жителей поселков в Сосновском районе до Челябинска станет проще и комфортней по завершении строительства малого обхода Челябинска.

О вопросах, волнующих жителей региона, в режиме реального времени URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. Ранее Текслер также ответил на вопрос корреспондента агентства об объеме выплат пострадавшим в ходе летних паводков и выводах губернатора после ЧП.